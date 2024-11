Alcaraz ko, Ruud debutta con il colpaccio alle Atp FInals

Torino, 11 novembre 2024 – Casper che sorpresa! Il fantasmino norvegese piazza il colpaccio nel debutto alle Atp Finals. Carlos Alcaraz cede in due set (6-1, 7-5) e Ruud vola in testa al suo girone.

Nella prima sfida del gruppo John Newcombe, il numero 7 al mondo, ha battuto lo spagnolo, numero 3 del ranking Atp dominando in lungo e in largo il primo set. Carlitos non è parso nel migliore stato di forma, mentre Ruud ammette di aver giocato “un grandissimo tennis”. Ed escono magie dalla racchetta del ragazzo battezzato con il nome del fantasmino del film anni ‘90.

Nel secondo parziale lo spagnolo prova a riguadagnare terreno: si porta avanti fino al 5-3, ma poi cede praticamente di schianto, con il norvegese che mette a segno un parziale incontenibile di cinque game.

"Volevo fare un buon match, dare il meglio che potevo – spiega Casper -. Ho provato a fare il massimo dal primo all'ultimo punto. Sono riuscito per la prima volta a battere un giocatore straordinario come Alcaraz”.

Zverev-Rublev e il doppio Bolelli/Vavassori, quando giocano

Questa sera, alle 20.30, è in programma la seconda sfida del girone, tra Alexander Zverev e Andrey Rublev. Oggi è previsto anche l'esordio nel doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden.