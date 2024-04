Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona, Nadal ritorna contro Cobolli

Barcellona, 14 aprile 2024 – Barcellona, il torneo sulla terra spartiacque. Sì, perché se da una parte ci sarà il ritorno in campo di Rafa Nadal (che in questo 2024 ha giocato appena 3 partite), dall’altra il secondo appuntamento tennistico più importante per la Spagna perde un ospite dei lusso: Carlos Alcaraz.

Il giovane spagnolo non sarà in campo all'ATP 500 di Barcellona che aveva vinto lo scorso anno. Dunque lo spagnolo perderà altri 500 punti in classifica alla fine del torneo, distanziandolo ancora un po’ dal secondo posto nella classifica Atp di Jannik Sinner.

L'annuncio arriva direttamente dal profilo social del ‘Barcelona Open Banco Sabadell’, il secondo evento più prestigioso organizzato in Spagna. Nel 2023, edizione numero 70 del torneo, Alcaraz ha sconfitto in finale Stefanos Tsitsipas (oggi impegnato nella finale di Montecarlo) per 6-3 6-4 in un'ora e 18 minuti di partita ed e' cosi' diventato l'undicesimo giocatore con almeno due titoli all'attivo nel torneo, il secondo spagnolo dopo Rafa Nadal, campione più titolato nell'albo d'oro.

Il maiorchino, che affronterà Cobolli al primo turno, ha alzato il trofeo 12 volte (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, e 2021). Dal 2017 gli e' stato intitolato il Centrale del club.