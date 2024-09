Us Open, incredibile Alcaraz: è fuori al secondo turno. L’olandese van De Zandschulp vince in 3 set

New York, 30 agosto 2024 – Eliminazione a sorpresa per Carlos Alcaraz al secondo turno dello Us Open 2024. Lo spagnolo, apparso particolarmente nervoso e poco concentrato, è stato sconfitto in 3 set (6-1, 7-5, 6-4) dall’olandese Botic van De Zandschulp, numero 74 al mondo. Non è mai sembrato essere in partita lo spagnolo, che ha ricevuto la sonora sconfitta in poco più di due ore di match. In un anno nel quale ha giocato da campione, Alcaraz vede quindi sfumare subito la possibilità di vincere il terzo slam della stagione dopo Roland Garros e Wimbledon. “Avevo le montagne russe in testa” ha dichiarato il numero 3 del mondo, che probabilmente ha accusato anche una certa stanchezza dopo i tanti impegni ravvicinati e la finale olimpica raggiunta soltanto poche settimane fa.

L’incontro

Mai entrato in partita Carlos Alcaraz, apparso appannato e in evidente difficoltà sin dalle prime battute della gara. Dopo il primo set vinto senza particolari problemi (6-1), Van de Zandschulp ha capito di potere cogliere l’occasione della vita, approfittando di un approccio alla gara irriconoscibile per uno dei migliori tennisti al mondo. Nel secondo set, sul punteggio di 5-5, Alcaraz subisce un break dall’olandese che si aggiudica il round per 7-5. Nel terzo e ultimo set, Van de Zandschulp ruba un altro break ad Alcaraz e chiude la gara con un 6-4 regalandosi l’accesso al terzo turno dello Us Open.

"Sono venuto qua senza energie”

Non riesce a darsi spiegazioni Carlos Alcaraz nelle interviste post-partita. “Non so cosa dire… Lui ha giocato alla grande, non ha commesso errori e questo mi ha confuso – ha dichiarato ai microfoni –. Non sapevo come gestirlo, come affrontarlo, non colpivo bene la palla, non sono riuscito ad alzare il livello, non mi ha concesso alcuna possibilità".

Lo spagnolo ha poi parlato del momento complicato che sta attraversando dal punto di vista fisico: “Sono venuto qui senza tutta l'energia che pensavo di avere, ma non voglio usarlo come scusa. Durante il match ho cercato di lottare anche contro me stesso, contro la mia mente, non solo contro il mio avversario: avevo le montagne russe in testa. Dovrò imparare a gestire questo tipo di situazioni”.