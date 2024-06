Alle 11 Jannik contro Dimitrov. Djokovic è il numero 1 anche delle maratone

Ha vinto un’altra maratona di cinque set, la seconda nel giro di tre giorni, e ha dimostrato una volta di più che a 37 anni il fisico conta, ma la testa ancora di più. Quello che ha fatto ieri Nole Djokovic contro l’argentino Cerundolo è sprecato per un ottavo di finale, per quanto di uno Slam. Ci sono volte oltre 4 ore e mezza al serbo per domare il sudamericano 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3 e approdare ai quarti, mentre in Italia in molti stavano già pensando all’eventualità di uno Jannik Sinner numero uno nel ranking, risultato storico per il nostro tennis.

E invece è più giusto così, le regole che gestiscono il ranking obbligano Nole ad arrivare in finale per difendere i punti e la leadership mondiale, ma diventare il migliore perché un altro perde è una cosa che va contro la natura dello sport. Ieri Nole ha dominato il primo set, si è infortunato al ginocchio a inizio del secondo, ha stretto i denti e mentre Cerundolo lo graziava (perché l’argentino non è riuscito ad affondare i colpi quando poteva), dopo un paio di stop per ricevere assistenza medica e un antidolorifico, è rientrato in partita, lento e inesorabile come un boa che stringe le ultime resistenze di un avversario bravo, ma non altrettanto forte sul piano mentale.

"La vittoria è vostra", ha detto alla fine del match Nole, rivolgendosi al pubblico. "Le ultime due partite ero sotto di due set a uno e mi avete dato tantissimo sostegno, l’energia sul campo è cambiata moltissimo. Sono stato a 3-4 punti dal perdere la partita oggi, non so come ho trovato la forza per vincere".

Djokovic stacca Roger Federer in due statistiche, stabilendo nuovi record: 370ª vittoria e 59° quarto di finale raggiunto in uno Slam. Nei quarti domani affronterà Casper Ruud che ieri ha battuto 7-6(6) 3-6 6-4 6-2 Taylor Fritz.

Oggi toccherà al suo rivale, Jannik Sinner: alle 14 (diretta Eurosport) l’azzurro se la dovrà vedere con il bulgaro Dimitrov. Ieri è uscito dal Roland Garros Daniil Medvedev, battuto dall’australiano Alex De Minaur 4-6 6-2 6-1 6-3. Medvedev dopo aver vinto il primo set ha accusato un fastidio al piede destro (necessario un medical time out) e poi un problema all’addome.

Felice l’altra azzurra da copertina, Jasmine Paolini, che per la prima volta arriva nei quarti di uno slam. Ha battuto in rimonta la russa Elina Avanesyan (70) 4-6, 6-0, 6-1 in poco meno di due ore.

La 28enne toscana ha cambiato marcia dal secondo set e domani affronterà la kazaka Elena Rybakina, n. 4 al mondo. "Penso di aver fatto un buon lavoro. Sono piccola, ma cerco di combattere su ogni punto. Dopo il primo set ho cercato di rientrare in partita game dopo game, ritrovando la sensazioni migliori. Credo di più in me stessa, vincere più partite mi ha aiutato", ha detto Jasmine.

d. r.