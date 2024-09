All’Unipol Arena e su Sky dalle 15 contro il Brasile la prima sfida da campioni in carica. Coppa Davis, tocca a Berrettini contro il baby-talento Fonseca

L’attesa è finalmente terminata ed ora è nuovamente il momento di rivedere in campo i campioni. Oggi a Bologna l’Italia riabbraccia la Coppa Davis, trofeo vinto dieci mesi fa a Malaga, riportando la ben nota ’insalatiera’ a casa dopo 47 anni di attesa.

Tre le partite in programma all’Unipol Arena di Bologna, un appuntamento imperdibile per rifare la storia e ritornare in Andalusia, da numeri uno, per gli atti conclusivi della competizione. Sulla strada degli azzurri ci sarà subito il Brasile, qualificatosi grazie alla vittoria sulla Svezia, con le sfide che, sulla carta, si preannunciano alla portata dei nostri, ma comunque avvincenti.

Il capitano Filippo Volandri ha scelto i suoi uomini per la cinque giorni in terra emiliana: saranno Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli a giocarsi l’accesso alle finali in programma dal 19 al 24 novembre. "Ancora non ho deciso la formazione – aveva detto Volandri – ma in queste giornate ho acquisito tutte le informazioni necessarie per scegliere". L’arrivo di Jannik Sinner è invece previsto per il domenica ma il numero uno del mondo, complici le fatiche post Us Open, farà solamente da spettatore all’attesissimo match contro l’Olanda. Non sarà delle gare nemmeno Lorenzo Musetti, anche lui reduce dal Grande Slam americano, con il quale è stato concordato un periodo di riposo e di recupero. energie fisiche e mentali. Nel mezzo, più precisamente venerdì, ci sarà il confronto con il Belgio che si sta rivelando avversario da non sottovalutare. E’ una di quelle occasioni da non farsi sfuggire, l’Italia vuole regalare un sorriso agli oltre 13.000 spettatori paganti e continuare a far crescere il movimento tennistico nel nostro paese.

I singolari vedranno in campo oggi contro il Brasile Matteo Berrettini contro il giovane talento Fonseca, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà contro Monteiro, con il doppio collaudato Bolelli-Vavassori pronto a giocarsi contro Mato-Melo la vittoria allo spareggio, se ce ne fosse bisogno.

Cosa che ieri nella prima giornata è stata necessaria tra Olanda e Belgio, un po’ a sorpresa. Van De Zandschulp ha battuto Collignon 7-5 7-6 (6); Griekspoor ha perso contro l’emergente Bergs 6-2 6-7 (2) 6-3, il doppio si è concluso nella notte.

Nel gruppo C, in Cina, la Germania ha battuto la Slovacchia 3-0, oggi Usa-Cile. Nel gruppo D, a Manchester, il Canada ha piegato l’Argentina per 2-1, oggi Finlandia-Gran Bretagna.