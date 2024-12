United Cup 2025, Italia-Svizzera 2-0: Cobolli e Paolini regalano la vittoria agli azzurri

Sydney, 29 dicembre 2024 – È subito grande Italia al debutto nella United Cup 2025. Agli azzurri bastano i due singolari per battere la Svizzera nella prima sfida del Gruppo D.

Dopo il successo sul veloce della Ken Rosewall Arena di Sydney di Flavio Cobolli, numero 32 Atp, che ha superato per 6-3 7-6(2), in un'ora e mezza di gioco, Dominic Stricker, 300esimo del ranking mondiale, è toccato a Jasmine Paolini dare all’Italia il punto della vittoria.

La 28enne tennista toscana, numero 4 Wta, si è sbarazzata con un doppio 6-1, in nemmeno un'ora di partita, di Belinda Bencic, assente da quasi un anno dopo aver partorito il suo primogenito e scesa al numero 487 delle classifiche mondiali.

Messa in cassaforte la vittoria, ora tocca alla coppia Vavassori-Errani nel doppio misto: un match fondamentale contro Stricker-Bencic per guadagnare un ulteriore punto in classifica.

Chiusa la contesa contro la Svizzera, la squadra capitanata da Renzo Furlan tornerà in campo martedì 31 dicembre, alle 00.30 ora italiana, per sfiderà la Francia: in palio ci sarà l’accesso ai quarti di finale della manifestazione.