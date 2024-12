United Cup 2025 in tv, Italia-Svizzera: orario e dove vedere la sfida

Sydney, 28 dicembre 2024 – A poco più di un mese dal trionfo azzurro in Coppa Davis scatta la nuova stagione del tennis, migrato in Oceania per acclimatarsi in previsione del primo Grande Slam stagionale, gli Australian Open (12-26 gennaio). L'avvicinamento inizia con la United Cup: domenica 29 dicembre l'Italia - finalista nel 2023, sconfitta dagli Stati Uniti - affronta la Svizzera.

La formula della United Cup e i protagonisti italiani

La formula del torneo prevede un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto. Si parte alle 07.30 ora italiana in una sfida valida per il round robin del Gruppo D, a Sydney. Gli elvetici sono primi nel girone grazie al successo sulla Francia (2-1). Sul veloce della ‘Ken Rosewall Arena’ Flavio Cobolli, numero 32 Atp, incrocia Dominic Stricker (n. 300). Nel singolare femminile ecco Jasmine Paolini (numero 4 del ranking Wta), che se la vedrà con Belinda Bencic (n .487), diventata madre a fine aprile e rientrata nel tour già ad ottobre.

"Siamo felici di quello che abbiamo fatto nel 2024 e motivati a far bene qui giorno dopo giorno. A Sydney ci siamo allenati benissimo”, assicura Renzo Furlan, coach di Paolini e capitano dell'Italia. Che può contare su un super-doppio, con Andrea Vavassori e Sara Errani, vincitori in questa specialità allo Us Open, impresa mai riuscita prima ad una coppia tutta italiana.

"Mi concentro soprattutto sul mantenere il mio livello di gioco”, ha detto in conferenza stampa Paolini. “Sto provando anche a migliorare particolari del mio tennis, sono diverse le cose che devo far meglio”, consapevole che il 2024, oltre che impossibile da dimenticare, sarà molto difficile “da ripetere”. Il 2025, ha spiegato la tennista toscana, “sarà un anno diverso da quello che sta per finire, è impossibile fare una stagione uguale all'altra. Ma non sai mai che può succedere”. Certemente, però, "mi piace giocare grandi tornei, in grandi stadi, contro avversarie forti”.

Italia-Svizzera, orario e dove vedere la sfida in tv

Italia-Svizzera si gioca domenica 29 dicembre 2024 a Sydney alle 7.30 ora italiana. Il debutto degli azzurri nella United Cup è trasmesso in diretta tv su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre.

Gli altri italiani in campo

Azzurri al lavoro non solo nella United Cup. Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini saranno al Brisbane International (fino al 7 gennaio), Atp 250 al Queensland Tennis Centre. Lunedì 30 dicembre Arnaldi, numero 37 del mondo, affronta al primo turno il 24enne australiano Alexei Popyrin, numero 25, per la quarta volta. Il sanremese ha vinto le due sfide sul duro, nel 2023, al primo turno del Masters 1000 a Shanghai e in finale di Coppa Davis del 2023. Arrivato già a fine novembre in Australia, Arnaldi è inserito nel quarto di tabellone di Novak Djokovic, testa di serie numero 1, che insegue il titolo Atp numero 100 in carriera, un traguardo raggiunto solo da Jimmy Connors e Roger Federer nell'era Open. Berrettini è invece nel quarto di Grigor Dimitrov, seconda testa di serie. Il 28enne romano (risalito fino al numero 34), inizia contro un altro australiano, il 30enne Jordan Thompson che ha battuto in due datati confronti diretti: un Future in Italia nel 2015 e al secondo turno dello US Open 2019. Djokovic, al rientro dopo due mesi, affronterà l'australiano Rinky Hijikata (n.73).