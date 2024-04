Antonelli, a Imola si studia da campioni. Primi test su Mercedes a due passi da casa

È tornato in pista a Imola, ma per la prima volta al volante di una Formula 1. Trasferta a due passi da casa ieri per il 17enne bolognese Andrea Kimi Antonelli, per il quale ormai da mesi la Mercedes aveva prenotato una due giorni di test privati (oggi il bis) in riva al Santerno, dopo quelli di un paio di settimane fa al Red Bull Ring in Austria.

Si tratta del secondo atto della marcia di avvicinamento di Antonelli (da quest’anno in Formula 2 con il team Perna) in vista di una sua possibile promozione (ma vista la giovane età serve una deroga) tra i grandi di quel Circus oggi orfano di italiani. Forse già dal Gran premio di Imola del 17-19 maggio al volante della Williams al posto di Logan Sargeant.

Alla fine, segnali incoraggianti dal cronometro e parole di apprezzamento dai consueti capannelli di appassionati che anche ieri si sono radunati nei punti clou del circuito (chiuso al pubblico come sempre accade in questi casi) per sbirciare dal rettilineo di partenza, dalle Acque minerali, dalla curva Gresini.

La trasferta romagnola di Andrea Kimi, accompagnato dal preparatore atletico, lo spagnolo Sergi Avila, è iniziata già domenica sera. Il ragazzo ha dormito in un hotel in un zona Autodromo. Ieri mattina, dopo aver fatto colazione in albergo, si è presentato all’ingresso della Rivazza attorno alle 9. E pochi minuti dopo era già al volante della monoposto W13 del 2022 (in ossequio alla normativa che permette di girare solo con vetture datate di almeno due anni) con il numero 12.

Trapelano solo i dati messi a referto prima della pausa pranzo. Si parla di 36 giri (176,7 km) scanditi da una grande regolarità. Miglior tempo 1:21.20. Con quella stessa monoposto, Lewis Hamilton nelle prove libere 2 del Gp di Imola del 2022 era stato capace di fermare il cronometro su 1:19.992.

In pausa pranzo, Antonelli ha mangiato nel box con un ingegnere. Il pilota bolognese va matto per la pasta, mentre si è affidato a frutta e integratori per il resto della giornata. Presente in Autodromo anche papà Marco, che ha potuto vedere solo una decina di giri di pista di Andrea Kimi in quanto impegnato in alcuni incontri per l’Antonelli Motorsport Team. C’era pure mamma Veronica, che ha assistito anche alle prime prove del pomeriggio, prima di tornare a Bologna per accompagnare la piccola di casa agli allenamenti di ginnastica ritmica.

Il ritmo dell’aspirante campione dell’automobilismo è rimasto buono anche nel pomeriggio. Diverse decine i giri inanellati pure nella seconda parte di una giornata di pista particolarmente intensa, che si è chiusa soltanto dopo le 18. Alla fine, in attesa della conferma odierna, la sensazione è che Antonelli sia a proprio agio anche al volante di una F1. Debutto tra i grandi nel Gp di casa con Williams, scuderia storica: un sogno pronto a diventare realtà?