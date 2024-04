Arnaldi sconfitto a Barcellona: Ruud vince 6-3, 6-4 e va in semifinale

Barcellona, 19 aprile 2024 – Non riesce l'impresa a Matteo Arnaldi che si ferma ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Barcellona. Il sanremese è stato battuto da Casper Ruud, che ha vendicato così la sconfitta sulla terra rossa di Madrid dello scorso anno. Per l'azzurro rimane comunque un ottimo torneo, che ha fatto emergere ancora una volta le grandi potenzialità del 23enne pronto a recitare un ruolo da protagonista nella stagione sulla terra rossa.

Dal 36esimo posto live della classifica, Arnaldi potrebbe arrivare al 32esimo posto nel caso in cui proprio al Master 1000 spagnolo riuscirà a fare superare il secondo turno. Casper Ruud dal canto suo conferma la crescita evidenziata nelle ultime settimane e dopo la finale di Montercarlo, in cui è uscito sconfitto da Stefanos Tsitsipas, si candida per alzare il trofeo del torneo catalano.

La partita inizia male per Arnaldi che va subito sotto 2-0 con un break subito nel secondo game. La reazione del ligure però arriva subito, strappando il servizio a Ruud grazie sopratutto al rovescio. In questa fase il match si fa falloso, con errori da una parte e dall'altra e un nuovo break del norvegese con Arnaldi che non riesce a difendere il proprio turno di battuta. Sul 3-1 a favore di Ruud però c'è un nuovo break, il quarto in soli cinque giochi, arrivando così sul 3-2 dopo un altro game ricco di imprecisioni, in particolare da parte dello scandinavo. L'italiano va nuovamente al servizio, riuscendo a vincere i primi punti al servizio della partita e portandosi sul 3-3. Il set prosegue con Ruud che lascia a zero nel settimo game Arnaldi, portandosi nuovamente in vantaggio con il ligure che tuttavia risponde subito al norvegese guadagnando nuovamente il pari sul 4-4. A questo punto arriva la svolta del primo set, con Ruud che prima chiude un game a zero e poi inizia a spingere con il dritto chiudendo i conti sul 6-4.

Nel secondo set parte ancora forte lo scandinavo, che difende il servizio, così come Arnaldi, arrivando rapidamente sul 2-1 per il venticinquenne top ten del ranking Atp. L'italiano però continua a mostrarsi combattivo, alternando soluzioni sottorete al suo rovescio di potenza. Ruud però è bravo, nonostante gli errori, a mantenere ancora il servizio e a condurre l'incontro dopo un ora e 12 minuti di gioco. Arnaldi dal canto suo continua ad avere momenti di grande lucidità, con colpi di classe ma anche a commettere troppi errori, che vedono così il norvegese arrivare al primo break del secondo set sul 4-2. Facile poi anche il game successivo, fino alla reazione di Arnaldi per il 5-3 che allunga la partita. Il ligure avrebbe anche la possibilità di rimanere in partita ma spreca 4 palle break, con il primo match point sul vantaggio a 40 pari che viene invece preso al volo da Ruud che chiude l'incontro. Finisce 6-4, 6-3 a favore dello scandinavo che in semifinale affronterà Tomas Martin Etcheverry.