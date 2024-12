Sonego oggi, vittoria a Hong Kong contro Nakashima. Berrettini perde a Brisbane

Hong Kong, 30 dicembre 2024 – Buona la prima per Lorenzo Sonego, impegnato all'esordio stagionale nel torneo di Hong Kong (Atp 250, 766.290 dollari di montepremi sul cemento). Il tennista piemontese ha superato al primo turno lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 6, per 7-6 (4) 6-3 giocando un tennis molto solido e conservando la concentrazione dal primo all'ultimo punto.

Esordio amaro invece per Luciano Darderi, ottava forza del seeding. Nel primo torneo della nuova stagione l'azzurro è stato superato per 6-3 6-3, in appena 68 minuti di gioco, da Miomir Kecmanovic. Sempre a Hong Kong sarà protagonista anche Lorenzo Musetti: il tennista toscano entrerà in azione direttamente al secondo turno.

Berrettini ko a Brisbane

Inizia invece con una sconfitta la stagione di Matteo Berrettini. Tra i più attesi all'Atp 250 di Brisbane, il romano ha perso all'esordio con Jordan Thompson, testa di serie n. 8 e n. 26 al mondo: 3-6, 6-3, 6-4 il punteggio finale in 2 ore e 14 minuti di gioco. Un risultato amaro per Berrettini (numero 34 Atp) che aveva approcciato bene il match, vincendo il primo parziale con un netto 6-3 in 37 minuti. Dal secondo set in poi, però, Matteo ha accusato un netto calo al servizio che ha condizionato il match. Per Berrettini adesso il focus si sposta sugli Australian Open. L'azzurro, infatti, aveva deciso di giocare soltanto il torneo di Brisbane prima dello Slam di Melbourne. Matteo arriverà agli Australian Open fuori dai primi 32 al mondo e, dunque, fuori dalle teste di serie.