United Cup 2025: Italia-Francia, dove vederla in tv. Orario e partite

Sydney, 30 dicembre 2024 - Italia a caccia del pass per i quarti di finale della United Cup 2025, competizione per nazioni in corso di svolgimento in Australia. Martedì 31 dicembre alle 00.30 ora italiana, gli azzurri capitanati da Renzo Furlan sfidano la Francia alla Ken Rosewall Arena di Sydney nella seconda e ultima sfida del Girone D. Dopo la vittoria 3-0 contro la Svizzera, la qualificazione è davvero a un passo. In campo per l'Italia ancora Flavio Cobolli, Jasmine Paolini e la coppia Andrea Vavassori-Sara Errani nel doppio misto. Nella gara inaugurale, i transalpini hanno perso 2-1 contro gli elvetici.