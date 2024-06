Atp 500 di Halle 2024, Bolelli e Vavassori conquistano in doppio il torneo

Halle, 23 giugno 2024 - Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo del doppio ad Halle, torneo Atp 500 sull'erba, in Germania. I due azzurri, primi favoriti del seeding, hanno sconfitto in finale i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, seconde teste di serie del torneo, in due set con il punteggio di 7-6(3) 7-6(5).

Sui campi della 'Gufo Arena' i due azzurri hanno coronato un 2024 indimenticabile, dopo aver giocato undici tornei, forti del bilancio di una vittoria (Buenos Aires), tre finali (Australian Open, Roland Garros), tre semifinali (Rio de Janeiro, Indian Wells e Roma) e altri due quarti da "1000" (Monte-Carlo e Madrid).

"Quando ero piccolo speravo di vincere un torneo così importante – commenta, a caldo, Vavassori –. Abbiamo vendicato la finale persa qui lo scorso anno". Ma ci sarà poco tempo per festeggiare. "Lui deve partire subito per Londra per le "quali" di Wimbledon – aggiunge Bolelli –, io torno a casa e poi lo raggiungerò ai 'The Championship'. Vuol dire che festeggeremo la prossima volta". "Andy, finalmente ce l'abbiamo fatta – aggiunge il bolognese durante la premiazione dopo i complimenti di rito agli avversari – una settimana fantastica, un torneo bellissimo grazie anche al grande supporto del pubblico. Stiamo vivendo una stagione pazzesca grazie anche al team incredibile che ci segue". "Voglio ringraziare il mio compagno per questa corsa incredibile – conclude Vavassori – miglioriamo settimana dopo settimana e sono davvero orgoglioso".