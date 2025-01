Atp Challenger. Bellucci, primo stop. Ora gli Australian Open

Parte con una doppia sconfitta il 2025 dei tennisti lombardi impegnati sul circuito challenger. Il compito più gravoso spettava a Mattia Bellucci che, nonostante fosse l’ottava testa di serie nel 125 sul cemento di Canberra, aveva pescato all’esordio lo scalpitante spagnolo Martin Landaluce, il quale lo aveva già battuto pochi mesi fa. E anche questa volta l’esito dello scontro diretto ha premiato l’iberico, impostosi in due set con il punteggio di 6/3, 6/2 in una partita incanalata sin dai primi punti in una direzione ben precisa.

Ko il 23enne bustocco e stesso destino per Federico Arnaboldi, iscritto al 75 thailandese di Nonthaburi. Il brianzolo 24enne ha trovato il francese Gregoire Barrere, secondo favorito del tabellone, che lo ha sconfitto in due set per 6/4, 7/6.

Entrambi si trasferiranno nel fine settimana a Melbourne, dove saranno impegnati da lunedì 6 gennaio nelle qualificazioni degli Australian Open, primo torneo stagionale del Grande Slam. Bellucci andrà a caccia della promozione al tabellone principale nell’unico major dove ancora non ci è riuscito (l’anno scorso uscì al secondo turno per mano dello statunitense Emilio Nava), per Arnaboldi si tratterà invece della prima esperienza assoluta in carriera in uno dei quattro tornei più importanti del circuito.

Silvio De Sanctis