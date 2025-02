Atp Doah, Berrettini batte Griekspoor e vola ai quarti di finale

Matteo Berrettini è tornato. Due anni dopo Acapulco 2023 il tennista italiano si qualifica ai quarti di finale di un torneo sul cemento. L'azzurro è tra i migliori otto all'Atp 500 di Doha grazie alla vittoria in tre set su Tallon Griekspoor: 7-6, 6-7, 6-4 il punteggio in poco meno di due ore e mezza di gioco.

Una vittoria sofferta, arrivata al termine di una partita giocata punto a punto. I primi due set anno avuto lo stesso epilogo: il tiebreak. Il primo deciso da un solo punto (un gran passante di Berrettini per il 5-3), il secondo da diverse sbavature dell'azzurro. Poi nel terzo set lo squillo dell’italiano che conquista il primo e unico break nel match nel nono gioco.

"Sapevo che rispetto a ieri sarebbe stata una partita completamente diversa - le parole a caldo del tennista romano -. So che quando giochi bene il giorno prima non è certo che accada anche il giorno dopo. È parte del tennis. Ho combattuto tanto. Un paio di brutti errori nel secondo parziale mi sono costati il set, ma sono orgoglioso della mia forza mentale. Io voglio vincere il maggior numero di partite possibili e divertirmi, godermi il momento. Ho lavorato duro per essere qui".