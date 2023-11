Atp Finals, Tsitsipas si ritira contro Rune. Si apre una porta per Hurkacz

Torino, 14 novembre 2023 – Prima vittoria per Rune, infortunio (così almeno pare) per Tsitsipas e un’opportunità per Hubi Hurkacz, quella di entrare alle Atp Finals da lucky loser.

E' durato solo tre games il primo incontro della seconda giornata del Gruppo Verde delle Atp Finals. Il greco, dopo essere stato sconfitto domenica all'esordio in due set da Jannik Sinner, si è ritirato sul 2-1 per il 20enne danese Holger Rune, che torna così in corsa per la qualificazione con il suo primo successo in carriera in un Masters.

Il 24enne ateniese aveva chiesto l'intervento del medico al cambio di campo lamentando problemi nei movimenti e addirittura a sedersi. Da qui la decisione di abbandonare il campo. Questa sera la sfida più attesa tra Sinner e il numero uno del mondo Novak Djokovic.