Atp Madrid: Sinner e Cobolli a caccia degli ottavi. Quando e dove vederli

Madrid, 29 aprile 2024 – Sinner e Cobolli a caccia degli ottavi di finale. I due italiani stasera in campo nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid, torneo annuale che si svolge sui campi di terra rossa della Caja Mágica, un complesso sportivo polifunzionale.

Cobolli tenta l’impresa

Il primo a battersi in campo sarà proprio Flavio Cobolli. Non prima delle 18.30, il tennista fiorentino, classe 2002, sfiderà il più quotato Karen Khachanov, russo, attualmente 17esimo nel ranking Atp. Il tennista italiano si è rivelato una vera e propria sorpresa in questo avvio di torneo, battendo Tabilo nel primo turno e Jarry nel secondo, entrambi cileni. Entrambi i suoi avversari vantavano una posizione migliore nel ranking attuale (rispettivamente 38esimo e 23esimo) rispetto a quella di Cobolli, che si trova al 64esimo posto.

Quando gioca Sinner

Sinner, invece, scenderà in campo durante la prima serata, dopo le 20. L’altoatesino, attualmente secondo al mondo, e primo del seeding in questo torneo, è impegnato in un match decisamente più agevole, il suo avversario è il russo Kotov, settantaduesimo in classifica, approdato al terzo turno dopo aver sconfitto l’australiano Thompson. Sinner proverà a bissare il successo facile contro il connazionale Lorenzo Sonego, sconfitto in due set nel secondo turno (6-0, 6-3), e tenterà di cancellare i brutti ricordi legati al torneo madrileno, che finora non lo ha mai visto superare il terzo turno.

I pronostici su Sinner

L’anno scorso Sinner era stato costretto a dare forfait a causa di un problema fisico, nel 2022 ai era fermato ai 16esimi. Il favore dei pronostici tuttavia è tutto per lui. Il torneo spagnolo potrebbe rappresentare un’ottima occasione per guadagnare punti insidiando Djokovic, attualmente ai box, in testa alla classifica Atp e tentare il sorpasso definitivo in occasione degli Internazionali d’Italia a Roma.

I bookmaker vedono Jannik come favorito per la vittoria finale del torneo, proposto a 2,75 su William Hill al pari del padrone di casa Carlos Alcaraz. Senza Djokovic, il primo inseguitore è Daniil Medvedev a quota 7 mentre un ritorno al successo per Rafael Nadal paga 9 volte la posta.

Dove vedere le partite in tv: gli orari

Le partite di oggi saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport, in streaming su Now Tv e Tennis Tv (a pagamento). Khachanov-Cobolli è in programma non prima delle 18.30. Sinner-Kotov non prima delle 20.