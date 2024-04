Nadal batte Cachin e vola agli ottavi di Madrid

Madrid, 29 aprile 2024 – Traiettorie alte e gioco rallentato. Servizio in controllo come si era visto anche nelle scorse settimane. Così Nadal ipnotizza Cachin 6-1, 6-7, 6-3 e va agli ottavi di finale del Master 1000 di Madrid. Incontrerà il ceco Lehecka.

Ritmi serrati e quel primo 6-1 per Rafa è un po’ figlio del timore reverenziale dell’argentino. Il 29enne di Bell Ville resta intrappolato nella rete dell’ex numero 1 al mondo, sembra non reggere il ritmo da fondo, poi pasticcia – forse un po’ troppo fra palle corte e tweener sbagliati –, facendosi breakkare un paio di volte.

La partita sembra tutta nelle mani di Nadal, che però soffre un brutto blackout nel secondo set. Il maiorchino, che col servizio fatica a sfruttare i vantaggi dell’altura di Madrid si fa subito strappare la battuta dall’avversario. L’argentino prende fiducia, comincia a servire bene, poi breakka ancora una volta Rafa salendo rapidamente 3-0. Cachin mette i piedi dentro al campo, il topspin dello spagnolo ricade corto nella sua metà campo: ma nonostante tutto Rafa riesce ad accorciare le distanza recuperando uno dei due break. E’ il momento in cui si spegne la luce all’argentino: al servizio sul 5-4 per chiudere il match il meccanismo s’inceppa e un sanguinoso doppio fallo (ancora una volta dopo troppi errori gratuiti) riporta Nadal in parità. Nemmeno tempo di girar campo e Cachin restituisce subito il favore, 6-5, uno scambio di controbreak serrato, con il punteggio che si ferma sul 6 pari. Il tie break è una lotta punto su punto, in cui l’argentino tiene sempre avanti la testa, questa volta il carattere indomito di Nadal non basta per arginare il gioco di Cachin.

Al terzo però il mancino di Manacor non cede e tira fuori tutto lo smalto del campione. break subito centrato e gara di testa, con Cachin che si concede ancora troppi errori, soprattutto quando tocca a lui servire. Lo spagnolo fa gara di testa, continuando la sua tattica conservativa, impegnando tutte le energie possibili per restare attaccato alla partita: il break finale dell’argentino è quello decisivo.

Jasmine Paolini eliminata da Andreeva

Disco rosso per Jasmine Paolini contro Mirra Andreeva negli ottavi alla Caja Magica di Madrid. La neo 17enne russa, n.43 WTA (ma è arrivata fino al n.33 lo scorso febbraio), che nel turno precedente aveva eliminato in due set la ceca Marketa Vondrousova, n.7 del ranking e del seeding, ha battuto per 76(2) 64, in un`ora e quaranta minuti di partita, la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.13 del ranking (nuovo "best" dopo i quarti a Stoccarda) e 12 del seeding. Proprio in questo torneo, dodici mesi fa Andreeva si era messa in luce ripagando la wild card ricevuta dagli organizzatori con un bel piazzamento negli ottavi di quello che era il primo "1000" al quale partecipava: stavolta fa anche meglio, dimostrando maturità e talento davvero fuori dal comune.