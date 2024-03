ATP Miami 2024, sei italiani in campo oggi: c'è il derby Sinner-Vavassori

Miami, 22 marzo 2024 – Comincerà questa sera la rincorsa al titolo del Masters 1000 di Miami per Jannik Sinner. Il tennista azzurro numero 3 del mondo esordirà nel torneo al secondo turno dopo il bye nel round precedente, affrontando subito un derby italiano contro Andrea Valvassori. Quest’ultimo ha superato le qualificazioni e poi si è imposto al debutto nel main draw battendo l’argentino Pedro Cachin. Ora per lui si prospetta una sfida proibitiva, quanto meno sulla carta, con il più quotato altoatesino che non potrà sbagliare se vorrà guadagnare punti importanti su chi gli sta davanti nella classifica ATP, a partire da Carlos Alcaraz che l’ha eliminato in finale ad Indian Wells.

Considerata poi l’assenza di Novak Djokovic in questo torneo, per Sinner arrivare il più avanti possibile significherà sicuramente acquisire ulteriore consapevolezza anche in vista della stagione sulla terra che si preannuncia quanto mai combattuta. Il derby italiano con Vavassori non inizierà prima delle 18.30 mentre ad aprire la giornata (dalle ore 16 del pomeriggio in Italia) dei nostri connazionali a Miami saranno Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Per quel che riguarda il primo, l’avversario di turno sarà Alexander Bublik, numero 17 del tabellone mentre Cobolli che se la vedrà con il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 30 a Miami: il tennista romano è approdato al secondo turno dopo aver compiuto una rimonta spettacolare contro il giapponese Yoshihito Nishioka, sconfitta con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4. La prova di resilienza offerta contro l’atleta nipponico ha messo nuovamente in luce l’italiano che ora va a caccia di un’altra vittoria per proseguire il so cammino al Masters 1000 di Miami.

In campo femminile sempre nel pomeriggio toccherà a Jasmine Paolini che affronterà la statunitense Katie Volynets arrivata al tabellone principale dalle qualificazioni mentre non prima della mezzanotte italiana toccherà anche a Camila Giorgi che sempre nel secondo turno la polacca Iga Swiatek, forse il match più difficile della giornata trattandosi della numero uno al mondo.