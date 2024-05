Atp Parigi 2024: i risultati degli italiani. Musetti e Arnaldi ok, Cobolli esce dopo maratona con Rune

Parigi, 30 maggio 2024 - Giornata decisamente dolceamara quella andata in scena nella giornata di oggi per il tennis italiano al Roland Garros. Il secondo turno della rassegna parigina ha visto nel tardo pomeriggio uscire di scena ben cinque giocatori azzurri su sette. Gli unici della truppa che hanno, per così dire, salvato la pelle sono stati Lorenzo Musetti a Matteo Arnaldi. Muso è stato capace di sconfiggere in scioltezza sul campo Centrale l'idolo di casa Gael Monfils in soli 3 set (7-5, 6-1, 6-4) approdando così al terzo turno dove incontrerà la testa di serie numero 1 sua maestà Novak Djokovic, mentre Arnaldi ha battuto senza problemi il francese Muller (anche lui in tre set) e nella giornata di domani ritornerà subito in campo per sfidare un avversario molto forte come Rublev.

Non è andata purtroppo altrettanto bene per gli altri italiani in gara. Fabio Fognini si è dovuto inchinare allo strapotere dello statunitense Paul, capace di sbarazzarsi del giocatore ligure in appena un'ora e mezza di gioco col punteggio di 6-1, 6-0, 6-2. Luciano Darderi, così come Fognini, è capitolato in tre set contro Tallon Griekspoor, il quale, primo set a parte che si è risolto al tie-break, ha vinto in due ore di gioco (7-6,6-3,6-3). Fuori dal torneo anche Lorenzo Sonego, sconfitto in quattro set dal giocatore cinese Zhang, all'interno di un match che è stato interrotto più volte dal maltempo che in questi giorni sta colpendo la capitale francese. Mentre i grandi (anzi grandissimi) rimpianti di giornata riguardano soprattutto Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri. Contro la testa di serie numero 13 Holger Rune, Cobolli è riuscito nell'impresa di rimontare da un difficilissimo 0-2 cedendo solamente al quinto set e riuscendo a portare il tennista danese fino al super tie-break (6-4, 6-3, 3-6, 4-6, 7-6). Peccato davvero perchè durante il tie break Rune si era trovato sotto 5-0: bravo lui a mantenere i nervi saldi andado a vincere col punteggio di 10-7. Dispiace tanto anche per Zeppieri che trovatosi in vantaggio per 2-0 si è fatto rimontare dall'australiano Kokkinakis cedendo di schianto nel quinto e decisivo set (1-6, 4-6, 6-3,7-6, 6-2).