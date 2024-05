Sinner-Kotov, orario e dove vedere il match di secondo turno del Roland Garros

Parigi, 30 maggio 2024 - Nel terzo turno dell'edizione 2024 del Roland Garros, Jannik Sinner affronta Pavel Kotov. Il nativo di San Candido è reduce da due nette vittorie dopo il rientro dall'infortunio all'anca: ha esordito sulla terra rossa transalpina sconfiggendo lo statunitense Christopher Eubanks, per poi mandare al tappeto uno dei padroni di casa come Richard Gasquet. Il russo invece ha avuto la meglio prima del britannico Cameron Norrie e successivamente dello svizzero Stan Wawrinka. Chi vince fra i due se la vedrà agli ottavi di finale contro uno tra l’austriaco Sebastian Ofner e il francese Corentin Moutet.

Il precedente di Madrid

Sinner e Kotov si sono sfidati fino a questo momento in una sola occasione, ma recente. Già, perché il match fra i due è andato in scena lo scorso 29 aprile, in occasione dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il nostro portacolori non è incappato in particolari difficoltà nel superare l'avversario, sconfitto in due set (6-2, 7-5). Quello al Roland Garros sarà quindi il secondo confronto sulla terra rossa.

Le parole di Sinner

"E' andato tutto meglio rispetto al match contro Eubanks, soprattutto penso di aver servito meglio nei momenti importanti - le dichiarazioni di Sinner dopo il successo ai danni di Gasquet, riportate da Ubitennis - Gasquet è anche un giocatore che ti dà più ritmo e io ho sentito i colpi un po’ meglio, le mie percentuali sono state migliori. Sono molto contento di come si è comportato il pubblico: è stato un onore poter giocare in sessione serale, specialmente contro un giocatore come Gasquet. È stato importante aver vinto in tre set soprattutto perché ho giocato di sera: sono riuscito a chiudere prima di mezzanotte e ciò mi consentirà di dormire bene. Numero uno? Non ci penso molto, anche perché non posso fare più che allenarmi e cercare di vincere le mie partite. Sto seguendo gli altri incontri quando posso, ma cerco anche di riposare e di non pensare troppo a questo".

Orario e dove vedere l'incontro

La sfida fra Sinner e Kotov è in calendario per venerdì 31 maggio sul Philippe Chatrier di Parigi. Trattandosi del secondo match di giornata (a partire dalle 12), non comincerà prima delle 13:15. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD) e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

I precedenti di Sinner al Roland Garros

La prima volta di Sinner al Roland Garros risale al 2020, quando il nostro portacolori riuscii a spingersi fino ai quarti di finale, venendo eliminato a quel punto della manifestazione da Rafa Nadal in tre set (7-6, 6-4, 6-1). Quello rappresenta anche il miglior risultato per il classe 2001 nel torneo parigino. L'anno dopo la corsa dell'attuale numero 2 del mondo fu nuovamente stoppata da Nadal, vittorioso 7-5, 6-3, 6-0, nel match valevole per il quarto turno. Quarto turno fatale per Sinner pure nel 2022, quando fu costretto a ritirarsi per problemi fisici durante l'incontro con Andrej Rublev. Nella passata edizione del Roland Garros invece è stato Daniel Altmaier, che ebbe la meglio al quinto set (7-6, 6-7, 6-1, 6-7, 5-7).

