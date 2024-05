Roland Garros: avanti Arnaldi, Sonego si arrende a Zhang

Parigi, 30 maggio 2024 - Dopo l'interruzione di ieri (mercoledì 29, ndr) causa pioggia, nel pomeriggio di oggi si sono conclusi i match di Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi valevoli per il secondo turno del Roland Garros 2024 e, per la precisione, anche in questa giornata il maltempo si è spesso preso la scena. Dei due azzurri passa al terzo turno solamente Arnaldi, che ha battuto l'idolo di casa Muller, mentre la sosta non ha giovato a Sonego che è stato fatto fuori da Zhang. Ripercorriamo nel dettaglio i due match.

Sonego si spegne nel momento più importante, avanza Zhang

Dopo un avvio positivo nella giornata di mercoledì, dove è stato subito costretto a tenere un delicato turno di servizio nel terzo game e dove è riuscito con maestria ad annullare due palle break, Sonego non è riuscito a imporre il suo tennis quest'oggi contro Zhang. La sospensione per pioggia era arrivata sul punteggio di 4-3 durante il primo set. Questo pomeriggio, il torinese è partito forte, guadagnandosi subito la palla del controbreak, ma la pioggia torna a far da padrona e dunque seconda pausa forzata. Quando si torna, finalmente, a giocare è tutto un altro Zhang che nel momento decisivo rimonta e strappa addirittura a zero il servizio nell’undicesimo game all’azzurro, chiudendo poi il primo set sul 7-5. Nel secondo set il piemontese non concede nulla e, complice qualche errore di troppo di Zhang, si porta a casa il parziale per 6-3. Da qui in poi la partita la prende in mano il cinese e non la lascerà più fino alla fine. Nel terzo dominio assoluto di Zhang che vola sul 4-0, per poi chiudere concedendo un solo game all'avversario. Il quarto è molto simile al precedente, con Sonego che va sotto 4-1. Lorenzo reagisce, ma ecco che torna la pioggia e alla ripresa Zhang c'è di testa e chiude 6-4. Finisce 3-1 per Zhang con i parziali di 5-7, 6-3, 1-6, 4-6.

Arnaldi perfetto contro Muller

Nonostante l'interruzione per pioggia, Matteo Arnaldi non si è scomposto e ha archiviato la pratica Muller con un secco 3-0 con i parziali di 6-4, 6-1, 6-3. Bellissima prova di maturità per il ligure che è stato molto bravo a gestire i momenti fondamentali del match, quando Muller ha provato e riprovato a riportarsi sotto nei vari set. Nonostante la seconda sospensione, come nel caso di Sonego, l'azzurro ha mostrato grande solidità mentale, tanto che al rientro dallo 0-2 per il francese nel terzo, ha piazzato 3 aces di fila per chiudere il game. Da lì è arrivato un break che ha portato Arnaldi sul 5-2 per poi chiudere la partita. Al terzo turno incontrerà Rublev, si preannuncia una gara complicata ma molto interessante.