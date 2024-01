Australian Open, Sonego e Zeppieri avanzano: sei su sei per l’Italia

Melbourne, 16 gennaio 2024 - Un’altra giornata da ricordare per l’Italia agli Australian Open. Altri due azzurri accedono al secondo turno ed è sei su sei. Giulio Zeppieri e Lorenzo Sonego completano l’en plein nella giornata di martedì 16 al termine di due partite lottate, anche sofferte, ma vinte rispettivamente in quattro set su Dusan Lajovic e Daniel Evans. Soprattutto Sonego ha dovuto lottare fino alla fine, ma il suo spirito battagliero lo ha aiutato.

Sonego da battaglia

La partita si era infatti aperta con difficoltà. Sotto di un break in apertura di primo set, Sonego poi ha annullato un paio di set point sotto 5-3 ma alla fine ha dovuto cedere il parziale 6-4. L’azzurro ha sofferto molto sulla diagonale di rovescio, sia in risposta sia nel trovare il posizionamento sul back di Evans, bravo a prendere campo pur senza colpi particolarmente potenti. Nel secondo set i servizi l’hanno fatta da padrone per trascinarsi fino al sei pari. Molto concreto anche al servizio, il britannico al tiebreak del secondo si è involato immediatamente sul 4-0, ma la tempra da gladiatore di Sonego lo ha riportato in gara salendo addirittura a 6-5 sopra. Nei momenti decisivi Evans ha annullato due set point, ne ha conquistato uno in suo favore ma alla fine, al terzo, Sonego ha impattato la partita. Nel terzo parziale è stato ancora Sonego a comandare, quasi liberato dalla vittoria nel secondo, con due break nei primi cinque games che hanno spalancato il vantaggio 6-2. Nel quarto è emersa la confusione di Evans, che si è aggrappato al servizio per non concedere break, annullata una palla a inizio parziale, ma sul quattro pari ne ha dovute concedere addirittura sette. Sonego, però, non ne ha sfruttata nessuna, tre sanguinosi errori gratuiti, così la contesa si è trascinata tra il pathos generale fino al tiebreak. Sonego è subito riuscito a salire fino al 5-0, ma ha patito la rimonta di Evans fino al 5-4 prima che due errori condannassero il britannico alla sconfitta per 6-4 6-7 2-6 6-7. Ora per Sonego ci sarà la sfida contro Carlos Alcaraz, che ha sconfitto Richard Gasquet con il punteggio di 7-6 (5), 6-1, 6-2.

Bene Zeppieri

Altra vittoria azzurra a Melbourne. E’ Giulio Zeppieri a vincere il suo primo match in uno slam sul cemento, stavolta è stato battuto il servo Dusan Lajovic, numero 51 delle classifiche, per 6-3 3-6 6-3 7-6 in due ore e mezza di gioco. Zeppieri è stato molto solido in quasi tutta la partita con un solo vero passaggio a vuoto nel secondo parziale, quando Lajovic ha sfruttato nel quarto game qualche errore di troppo dell'azzurro per piazzare il break decisivo. Ma già nel terzo set Zeppieri è tornato a sfornare colpi veloci, precisi e vincenti, giocando meglio dell’avversario per accelerare soprattutto di diritto e in meno di mezz’ora arrivare al 6-3 che lo ha riportato avanti. Grande equilibrio al quarto dove Lajovic non ne ha voluto sapere di uscire di partita e si è preso subito il break, ma stavolta Zeppieri ha reagito al game successivo per rientrare nel parziale. Ancora rischi successivamente con tre palle break annullate a Lajovic per salire 3 pari. Da qui in avanti solo servizi per arrivare al tiebreak che Zeppieri ha affrontato con coraggio e lucidità per scappare subito 5-1 e non voltarsi più. Prima vittoria slam sul cemento per Zeppieri che ora se la vedrà con la testa di serie numero diciannove Cameron Norrie.

I risultati delle donne

In campo femminile successo per Elisabetta Cocciaretto per due set a zero contro la svizzera Sun e di Martina Trevisan che ha vinto al terzo con la messicana Zarazua. Sconfitta invece Camila Giorgi al terzo parziale contro Vika Azarenka per 6-1 4-6 6-3.