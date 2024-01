Australian Open, super Cobolli: prima vittoria in uno slam. Bene Musetti

Melbourne, 15 gennaio 2024 – Una notte italiana a Melbourne nella seconda giornata degli Australian Open. Due azzurri in campo e due vittorie. Se da un lato Lorenzo Musetti era atteso da un primo turno complicato ma non impossibile contro il francese Bonzi, dall’altro si registra l’impresa di Flavio Cobolli che ha ottenuto la sua prima vittoria in un torneo dello slam con il successo in cinque set sul temibile cileno Nicolas Jarry, al termine di una partita memorabile e con rimonta nel quinto set.

Cinque set di talento e lotta

Una partita di grande lotta per Cobolli che si è preso non solo il primo successo in uno slam ma anche il primo scalpo di un top 20 della classifica. A farne le spese il cileno Nicolas Jarry, sconfitto in cinque set per 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5 in poco più di 4 ore di gioco. Impresa titanica quella del numero 102 delle classifiche, diventato dopo oggi il terzo italiano passato dalle qualificazione a battere un top 20 dopo Furlan e Cipolla. Match molto combattuto, che è passato di mano più volte fino al quinto set dove il cileno sembrava aver imboccato la strada per la vittoria con un break iniziale per il 2-1 e servizio, che si è trascinato fino al 5-4 e servizio. Ma al momento di chiudere, Jarry ha pagato la tensione, il famoso braccino del tennista, e così Cobolli è risalito prima al 5-5 e poi al 6-5. Nei momenti chiave, con il cileno al servizio, si arriva fino al 30-0 e il tie break appare la naturale conclusione della partita, invece Cobolli reagisce ancora, sfrutta due errori e piazza un vincente per il primo storico successo slam della sua carriera. Ora per Cobolli ci sarà Pavel Kotov al secondo turno.

Bene Musetti

Una prima volta anche per Lorenzo Musetti. Il tennista italiano ha sfatato il tabù Australian Open e vinto il suo primo match della carriera a Melbourne contro il francese Benjamin Bonzi, battuto in 4 lottati set per 7-6 7-6 4-6 6-2. Decisivo il secondo set dove Musetti ha annullato tre set point e trionfato al tiebreak per salire due set a zero, poi piccolo passaggio a vuoto nel terzo con Musetti che ha perso inizialmente il servizio e Bonzi ne ha approfittato per accorciare. Momento decisivo della partita a inizio quarto, quando Lorenzo ha lasciato per strada ancora il servizio, ma è stato bravo a reagire ed evitare di finire sotto 2-0 piazzando un parziale di 15 punti a 3 che lo hanno issato fino al 4-1. Una mazzata per Bonzi che da lì non si è più rialzato. Al secondo turno Musetti affronterà Van Assche che ha sconfitto in cinque set Duckworth. In campo femminile, invece, fuori Sara Errani sconfitta al primo turno dall’australiana Hunter due set a zero, mentre ha vinto Jasmine Paolini contro Shnaider per 6-3 6-4.