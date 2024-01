Risultati Australian Open 2024, buona la prima per Sinner e Arnaldi

Melbourne, 14 gennaio 2024 - Tutto bene al debutto per Jannik Sinner, che si sbarazza in soli tre set di Van de Zandschulp. Per l'olandese non c'è stato nulla da fare, la superiorità del giocatore altotesino si fatta sentire sempre di più col passare del tempo e delle giocate e con il punteggio 6-4 7-5 6-3 Sinner è volato al secondo turno senza troppi patemi. Dunque, come si diceva una volta, buona la prima per il rosso di San Candido che nonostante la resistenza olandese nel primo e nel secondo set, nell'ultima frazione ha alzato il numeri di giri del motore portando a casa un partita che contro il 59 del mondo poteva farsi anche insidiosa. "Cominciare questa avventura in Australia con un vittoria significa davvero tanto per me", ha spiegato Jannik a fine gara, ma non è finita: "Fisicamente sto bene e mi sento in forma. Oggi posso dire di essere davvero felice per la prestazione. I Carota Boys? Sono sorpreso di vederli così lontano da casa, è bellissimo vederli sugli spati stanno diventando più famosi di me. Il sostegno da parte del pubblico mi dà forza e convinzione". Ottimo debutto anche per Matteo Arnaldi. Anche il tennista sanremese passa al secondo turno avendo battuto la wild card Walton in soli tre set (7-5 6-2 6-4), grazie ad una prova di carattere davvero solida ed efficace. Per Matteo adesso serve un po' di riposo e capire chi sarà il prossimo avversario, dopo la sfida che vedrà impegnati De Minaur (numero 10) e Raonic. Dopo le buone notizie arriviamo alle note dolenti di giornata. Per Matteo Berrettini non c'è davvero pace. A poche ore dall'esordio stagionale contro il giocatore greco Stefanos Tsitsipas, l'azzurro si è dovuto ritirare dagli Australian Open a causa di un infortunio al piede destro, Nel tabellone verrà dunque sostituitoda Zizou Bergs. Berrettini in questo inizio 2024 iniziato nel peggiore dei modi si era già ritirato dal torneo di Brisbane, dovrà dunque rimandare a data da destinarsi il suo debutto stagionale.