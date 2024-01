Musetti-Bonzi in tv: orario e dove vedere il primo turno degli Australian Open

Melbourne, 13 gennaio 2024 - Sarà il francese Benjamin Bonzi il primo ostacolo da superare per Lorenzo Musetti all'Australian Open edizione 2024. Il tennista toscano, reduce dall'eliminazione ai quarti di finale dell'Atp 250 di Adelaide per mano del kazako Alexander Bublik, affronta - per la prima volta in carriera il transalpino per infrangere un tabù: nelle sue partecipazioni al cosiddetto 'Happy Slam', il classe 2002 non è mai riuscito a vincere un match. Un anno fa, il numero 2 azzurro, al 28esimo posto attualmente nella classifica mondiale, venne battuto al super tiebreak (6-4, 6-1, 6-7, 2-6, 7-6(10)) dal sudafricano Lloyd Harris, allora 186esimo del ranking Atp. Nel 2022 invece fu il padrone di casa Alex de Minaur a mandarlo a tappeto 3-1 (3-6, 6-3, 6-0, 6-3), mentre nel 2021 il nativo di Carrara non riuscì ad approdare al tabellone principale, venendo sconfitto nel match di qualificazione dall'olandese Botic Van De Zandschulp per 2-1 (3-6, 6-1, 6-4). Insomma, l'obiettivo di Musetti è piuttosto chiaro: approdare intanto al secondo turno, per poi puntare a fare più strada possibile.

Il possibile percorso di Musetti in Australia

Dovesse avere la meglio di Bonzi, numero 110 del ranking, l'italiano troverebbe sulla propria strada il vincitore della sfida fra James Duckworth, wild card australiana, e Luca Van Assche, francese classe 2004. Dopodiché, il livello di difficoltà si alzerebbe notevolmente, dato che potenzialmente l'avversario al terzo turno sarebbe Stefanos Tsitsipas, rivale di Matteo Berrettini nella partita d'esordio. Il greco, finalista nell'edizione passata dell'Australian Open, non ha mai perso contro Musetti. Ovvio quindi che servirebbe una grande impresa al nostro portacolori per prolungare la sua avventura all'Happy Slam e raggiungere gli ottavi di finale, dove potrebbe incrociare uno fra l'americano Taylor Fritz, l'argentino Francisco Cerundolo e il croato Marin Cilic.

Orario e dove vedere l'incontro

Musetti-Bonzi si gioca nella notte fra domenica 14 e lunedì 15 gennaio. Trattandosi del primo incontro di giornata in programma sul campo-14, l'incontro comincerà attorno all'1 (ora italiana). A trasmettere il match sarà Eurosport, attraverso i propri canali Eurosport1 o Eurosport2 HD. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming, mediante eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

