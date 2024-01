Australian Open, Sinner-Van de Zandschulp apre il centrale: dove vederla in tv

Melbourne, 12 gennaio 2024 - La caccia al primo slam può partire. Jannik Sinner cerca la storia agli Austrlian Open che prenderanno il via domenica da Melbourne per due settimane di fuoco, sotto il sole australiano e con tutti i migliori in campo ad eccezione di Rafa Nadal. L’altoatesino è stato sorteggiato in tabellone dalla parte di Nole Djokovic, significa che i due al massimo si potranno incrociare in semifinale, ma bisogna pensare una partita per volta e già la prima non sarà così agevole per Sinner che dovrà affrontare l’olandese Botic Van de Zandschulp. Non ci sono precedenti tra i due.

Quando gioca Sinner e dove vederlo

Parte nella notte tra sabato e domenica l’Australian Open di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, atteso ad una grande torneo, debutterà contro l’ostico olandese Botic Van de Zandschulp, recente avversario dell’Italia in Coppa Davis. Ma di fronte a Malaga non c’era Jannik Sinner, bensì Matteo Arnaldi che uscì sconfitto dopo una grande battaglia e tre match point annullati. Non ci sono invece precedenti con Jannik Sinner, un fattore da non sottovalutare nella tattica da utilizzare in campo. Il tennista orange è pericoloso e autore di un tennis comunque di buona potenza e precisione, anche se il 2024 non è partito su grandi livelli. A Hong Kong vittoria ai sedicesimi su Shintaro Mochizuki, ma sconfitta agli ottavi contro il cinese Shang Juncheng per 7-6 6-7 6-7, segno di un giocatore dal servizio interessante. Non brillante Van de Zandschulp nemmeno ad Auckland dove ha vinto con Eubanks al primo turno in due set ma è poi stato sconfitto agli ottavi dal cileno Alejandr Tabilo per 7-5 6-3. L’olandese è oggi numero 22 delle classifiche mondiali e ha un Prize money di 3,795,019 dollari, non è un tennista di vertice ma nemmeno di basso livello. Non ha invece bisogno di presentazioni Jannik Sinner che ha vinto ieri il secondo match di esibizione al Kooyong Classic contro Casper Ruud e dimostra di avere già un buono stato di forma. Sarà però il primo vero test su cinque set dopo l’impressionante accelerazione nel finale di stagione scorsa, con la preziosa doppia vittoria su Daniil Medvedev e soprattutto le sfide epiche con Novak Djokovic, battuto due volte tra il girone alle Finals e la Coppa Davis. Ora serve lo scatto negli slam dove anche la tenuta fisica farà la differenza. La partita di Jannik Sinner e Botic Van de Zandschulp apre il torneo sul campo centrale nella notte tra sabato e domenica. Appuntamento in piena notte alle ore 2.00, con diretta sui canali Eurosport (210 o 211 di Sky), in streaming su Discovery Plus, Sky Go e Now Tv. Sinner apre dunque il torneo, poi a seguire Sakkari-Hibino, primo turno femminile, a seguire, non prima delle 9, Djokovic-Prizmic e chiusura di programma con la sfida tra Sabalenka e Seidel.

