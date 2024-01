Tabellone Australian Open 2024, sorteggio sfortunato per Berrettini. Sinner, primo turno con Van de Zandschulp

Melbourne, 11 gennaio 2024 – Berrettini contro Tsitsipas. Il tabellone degli Australian Open 2024 è tutto in salita per il tennista romano che al debutto dovrà vedersela con il greco, numero 7 al mondo, e sempre vincente negli scontri diretti. I segnali che arrivano dall’Australia non sono buoni: Matteo, sceso al numero 125 del ranking dopo l’ultimo degli infortuni, ha dato forfait al torneo di esibizione Kooyong Classic, che precede lo slam. Avrebbe dovuto giocare con Thiem, ma non è sceso in campo. Nella migliore dei casi per precauzione. Ma non è comunque rassicurante.

Vediamo i match d’esordio degli altri italiani a partire da Jannik Sinner, che oggi ha messo un’altra vittoria in archivio al Kooyong Classic, liquidando in due set non proprio l’ultimo dei giocatori, il norvegese Casper Ruud. L’altoatesino, protagonista atteso dello slam australiano, testa di serie numero 4, al primo turno trova l’olandese Botic Van de Zandschulp, numero 59 Atp, al secondo uno tra Cachin e un tennista in arrivo dalle qualificazioni. Il suo tabellone potrebbe poi prevedere un terzo turno contro l'argentino Sebastian Baez, un ottavo contro Tiafoe o Khachanov e un quarto di finale contro Andrey Rublev o Alex De Minaur, per citare i più quotati.

Per Lorenzo Sonego c’è subito il britannico Daniel Evans, numero 40; sfortunato nel sorteggio anche il torinese che al secondo incontro potrebbe trovare subito Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding.

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 25, nella sua terza volta nel main draw a Melbourne (ma non ha mai vinto un match) sfiderà al primo turno il francese Benjamin Bonzi, n.110 del mondo. Al suo primo tabellone principale invece Matteo Arlandi, che se la vedrà con il 24enne australiano Adam Walton, numero 176 Atp.

Percorso sul velluto, per Djokovic che al primo turno affronta un giocatore in arrivo dalle qualificazioni. Al massimo potrà vedersela con Popyrin al secondo turno, Etcheverry al terzo, Shelton agli ottavi, Tsitsipas ai quarti. Un gioco da ragazzi o quasi per il numero 1 al mondo. Alcaraz parte da Gasquet, dal suo lato del tabellone ci sono Paul, Struff e Bublik. Ai quarti il rischio di trovare Zverev è alto: i maggiori scogli del tedesco potrebbero essere Ruud o Norrie.

King of Melbourne. Who will it be this year? 🏆 🤔 pic.twitter.com/oFqnvg8wrf — #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2024

In tanto quattro giovani azzurri sono avanzati al turno decisivo delle qualificazioni. Flavio Cobolli che ha battuto 6-4 6-3 il tedesco Benjamin Hassan, si giocherà l'ingresso nel main draw con l'argentino Santiago Rodriguez Taverna. Stefano Napolitano ha vinto in rimonta 1-6 6-4 6-2 contro il tedesco Rudolf Molleker, e domani se la vedrà con lo slovacco Lukas Klein. Giulio Zeppieri dopo il successo facile in due set, 6-2 6-3 contro il bosniaco Damir Dzumhur, troverà l'elvetico Alexander Ritschard. Passa anche Andrea Vavassori che ha battuto 6-1 6-3 il belga Kimmer Coppejans. Fuori Francesco Passaro, Federico Gaio, Luca Nardi, Mattia Bellucci e Riccardo Bonadio.