Sinner, buona anche la seconda al Kooyong Classic. Forfait Berrettini

Melbourne, 11 gennaio 2024 – Jannik Sinner è in forma, e vuole farlo vedere anche nei tornei di esibizione pre-slam. Nella notte italiana, l’altoatesino ha battuto il norvegese Casper Ruud al Kooyong Classic, torneo che va in scena sui campi che fino al 1987 hanno ospitato l'Australian Open. L'altoatesino ha avuto la meglio in due set 6-2 6-3. Nella terza e ultima giornata era annunciata la partecipazione di Matteo Berrettini, che avrebbe dovuto giocare contro Dominic Thiem. L'azzurro, però, non è più tra gli iscritti al torneo, e Thiem giocherà contro l'argentino Francisco Cerundolo.

Nel frattempo, Lorenzo Musetti è stato eliminato ai quarti nell'Atp 250 di Adelaide, in Australia. Il 21enne tennista toscano e' stato battuto in tre set dal russo Alexander Bublik, con il punteggio di 6-3, 6-7, 7-5.