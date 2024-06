Avvenire, trionfano Giambelli e Castro. Due finali senza italiani nell’Under 14

Sarà un affare fra Finlandia e Olanda l’atto conclusivo del singolare maschile nella 57esima edizione del Torneo Avvenire under 14 che si chiude oggi a partire dalle ore 11 (diretta Supertennis TV) sul campo centrale del Tennis Club Ambrosiano di Milano. Da una parte Alex Tuomolin, testa di serie numero 3 del tabellone, dall’altra l’olandese Stan Put, secondo favorito. Con la differenza che il nordico ha accumulato nel corso della settimana meneghina un numero di ore in campo ben superiore a quelle dell’avversario, avendo lasciato per strada ben tre set, contro il percorso netto di Put. Ieri Tuomolin ha regolato con un facile 6/3, 6/2 il russo Eduard Khaikov, giunto a sua volta stremato all’appuntamento con la semifinale per via delle maratone sostenute nei giorni precedenti, mentre Put ha faticato solamente nel secondo parziale contro il cinese Jinhong Yang, battuto 6/4, 7/6(3). Quel che è certo è che una nuova nazione si iscriverà nell’albo d’oro: mai prima d’ora la manifestazione aveva registrato un vincitore proveniente da questi due Paesi. Finale inedita anche nel singolare femminile, dove la romena Maria Valentina Pop (6/4, 7/6 alla lettone Darina Matvejeva) attende l’israeliana Daniel Baranes (6/4, 6/2 alla ceca dal cognome ingombrante Veronika Navratilova), forte di un cammino che la indica come la grande favorita per alzare al cielo la coppa riservata alla regina.

Il circolo di via Feltre ha ospitato anche le finali del torneo under 16, che hanno visto il trionfo nel singolare femminile di Carla Giambelli. La monzese ha rovesciato le sorti di un incontro che sembrava stregato contro la bosniaca Tea Kovacevic, sconfitta per 5/7, 6/1, 6/2, e non contenta ha concesso il bis nel torneo di doppio giocato con Vittoria Medina, in cui hanno concesso cinque giochi (6/2, 6/3) a Tatiana Vittoria Lippi e Matilde Lampiano Garbarini. Non è riuscito a imitarla in campo maschile Francesco Pansecchi: l’alessandrino ha ceduto al superfavorito Goncalo da Rosa Castro per 6/4, 7/6(5) e curiosamente con lo stesso portoghese si è aggiudicato il doppio dopo il facile 6/2, 6/3 sull’ex figlio d’arte Mattia Pescosolido e Matteo Brianza. Tra un match e l’altro, il Torneo Avvenire ha vissuto anche un momento di grande partecipazione per il terzo evento della rassegna Oltre l’Avvenire, con un match di esibizione con i campioni del wheelchair, il tennis in carrozzina: protagonisti il rumeno Silviu Culea e Mariagrazia Lumini, che hanno giocato un match in singolare e un altro in doppio con giocatori normodotati, coinvolgendo i giovani tennisti della manifestazione.