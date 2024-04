"Azzurri in campo al Master 1000 di Madrid: Sonego contro Gasquet, Arnaldi sfida O'Connell" Oggi al master 1000 di Madrid numerosi azzurri in campo: Sonego sfida Gasquet, Arnaldi contro O’Connell, Cobolli con Tabilo. Musetti domani affronta Seyboth Wild. Nel tabellone femminile, Paolini contro Jiménez Kasintseva. Match in diretta su Sky Sport.