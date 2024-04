Barcellona saluta Nadal. De Minaur elimina il ’re’. Out Musetti e Vavassori

Un lungo, lunghissimo applauso, accompagna l’uscita di Rafa Nadal nell’ultimo Atp di Barcellona della carriera. Un match in cui il senso naturale per la terra del maiorchino si è scontrato duro con il gioco solido di Alex De Minaur. Finisce 7-5, 6-1 per l’australiano. Il maiorchino ora guarda al prossimo torneo dopo essere tornato a giocare partite sul rosso a distanza di 681 giorni è probabilmente ancora in cerca della condizione.

Giornata difficile per gli azzurri. Lorenzo Musetti lotta per due set, ma deve arrendersi al padrone di casa Carballes Baena. Il carrarino, torna a casa sconfitto per 7-6, 6-4, con anche l’occasione di chiudere il primo set sul 6-4 sprecata. Vavassori eliminato da Bautista Agut con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1 dopo due ore e sei minuti.