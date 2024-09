Bellucci sbatte contro Zhang. Fuori al secondo turno di Hangzhou

Troppo forte Zhizhen Zhang per Mattia Bellucci nel secondo turno dell’Atp250 di Hangzhou. Il padrone di di casa, numero 48 del mondo ma salito fino al numero 31 un paio di mesi fa, si è imposto facilmente con lo score di 6/3, 6/0, punendo con un punteggio anche eccessivo il 23enne di Busto Arsizio, che arrivava dal successo convincente sul russo Aslan Karatsev. Eppure il difficile match non era nemmeno cominciato male per l’allievo di Fabio Chiappini alla Malpensa Tennis Academy, con tre turni consecutivi tenuti, nonostante qualche piccolo patema d’animo, che valevano il 3-3.

È stato l’ottavo game a rivelarsi determinante: Bellucci ha annullato cinque palle break ma non la sesta, che Zheng ha capitalizzato tenendo a 15 il successivo gioco. E nel secondo set ha infilato altri sei giochi che hanno chiuso la contesa, con Bellucci capace di mettere insieme appena quattro punti sul servizio avversario. Il bottino conquistato nel torneo in Cina permetterà a Mattia di tornare nuovamente a ridosso della top 100 (esattamente al numero 101), ora l’italiano aspetterà con pazienza di entrare nel tabellone di qualificazione negli Atp500 di Pechino o di Tokyo.

In entrambe le località il tennista lombardo è attualmente il primo escluso e non dovrebbe avere difficoltà a trovare un posto in uno dei due. Poi toccherà alle qualificazioni del Masters1000 di Shanghai, perchè il Bellucci visto nel 2024 che ha guadagnato sinora un’ottantina di posizioni mondiali si è abituato a pensare in grande e l’obiettivo è diventato quello di concludere la stagione con la certezza di entrare direttamente dalla porta principale degli Australian Open che apriranno il 2025. Una possibilità che diventa sempre più raggiungibile per Bellucci.

Del resto la gavetta di quest’anno che lo ha visto passare indenne attraverso le forche caudine delle qualificazioni negli Slam al Roland Garros, a Wimbledon e agli US Open (in quest’ultimo caso superando addirittura un turno) è servita per maturare l’esperienza necessaria e soprattutto il livello adatto ad affrontare avversari che occupano i quartieri alti della graduatoria mondiale, a cui sono seguite le prime vittorie singole in un Atp250 (ad Atlanta arrivando addirittura ai quarti di finale) e in un Atp500 (sempre negli Stati Uniti a Washington). Adesso gli tocca il salto più importante: raccogliere quanto seminato in un 2024 cruciale per la sua carriera.