Berrettini non giocherà l’Atp 250 di Brisbane

Roma, 26 dicembre 2023 – Il 2023 di Matteo Berrettini si chiude nel peggiore dei modi. Il tennista azzurro, infatti, non giocherà l'Atp 250 di Brisbane, dal 31 dicembre. Non ha recuperato completamente dall'infortunio. Un problema al piede, infatti, sta condizionando il suo avvicinamento alla nuova stagione. L'azzurro sarebbe dovuto partire dalle qualificazioni, al via il 29 dicembre. Scivolato al n. 92 del ranking, infatti, l'ex finalista di Wimbledon era costretto a disputare i turni preliminari per entrare in tabellone insieme a, tra gli altri, Rafa Nadal, Holger Rune e Ben Shelton.

L'ultima classifica Atp del 2023 non regala stravolgimenti, in attesa del via della nuova stagione e degli appuntamenti di fine anno e inizio 2024 con la United Cup e il 250 di Brisbane. Novak Djokovic chiude il 2023 da numero uno al mondo, un primato blindato con il primo inseguitore, Carlos Alcaraz, distante 2390 punti. Terzo Daniil Medvedev mentre resta stabile in quarta posizione Jannik Sinner, che si conferma il numero 1 d'Italia. Alle spalle del campione azzurro completano la Top Ten Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Holger Rune, Hubert Hurkacz e Taylor Fritz. Il 2023 è stato un anno indimenticabile per il tennis tricolore, culminato con la conquista della Coppa Davis e testimoniato anche dalla presenza di altri 4 giocatori fra i primi cento al mondo: Lorenzo Musetti 27°, Matteo Arnaldi 44°, Lorenzo Sonego 46° e Matteo Berrettini 92°.