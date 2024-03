Berrettini dalla paura al rimpianto. Sinner-Vavassori, derby a Miami

Cazaux ci è finito all’ospedale, a Matteo Berrettini è andata meglio. Ma la scena del mancamento del tennista romano, tra il primo e il secondo servizio sul 5-2 per Murray nel secondo set, è rimasta impressa a tutti. A Miami le condizioni climatiche sono pesantissime, lo erano anche a Phoenix dove la settimana scorsa Berrettini ha giocato alcune vere maratone, e per lui reduce da un lunghissimo stop per infortunio sicuramente non deve essere stato facile.

Ieri il fisico gli ha presentato il conto, al di là della sconfitta finale contro Murray: sbagliata la prima palla di servizio, Berrettini si è appoggiato alla racchetta per non cadere. Poi si è andato a sedere mentre arrivava il medico del torneo, che in realtà non ha dovuto prestare cure particolari, ma solo aiutare l’italiano a riprendersi, misurando la pressione e ingerendo integratori. E anche se dopo le condizioni fisiche sono migliorate, la partita che era iniziata bene si è conclusa male: 6-4, 3-6, 4-6.

Sinner invece si goda la popolarità e dà l’assalto a un torneo nel quale, con Djokovic a casa per choc da sconfitta con Nardi, il solito Alcaraz lo potrà incontrare solo in finale. Aspettando Jannik che entra domani, contro Vavassori che ha battuto Cachin 6-2, 6-2, ieri a Miami molti italiani hanno affrontato il primo turno, con risultati alterni.

Flavio Cobolli, n.63, ha battuto 1-6, 6-1, 6-4 il giapponese Yoshihito Nishioka, n.71 Atp, e ora troverà il britannico Cameron Norrie (31). Sconfitto l’italo-argentino Luciano Darderi dal canadese Denis Shapovalov 6-3, 6-7(3), 6-4. Nella notte italiana ha giocato anche Arnaldi, che se l’è vista con il francese Fils.

Nel tabellone femminile, Camila Giorgi, n.107 WTA, ha battuto la polacca Magdalena Frech, n.47, 6-4 6-2: sulla sua strada c’è un’altra polacca, la numero 1 del mondo e del tabellone Iga Swiatek, oggi alle 16. Jasmine Paolini invece aspetta comoda al secondo turno.

Il torneo femminile comunque vivrà un’atmosfera particolare.

Perché sono serissime le motivazioni della spagnola Paula Badosa, che ha detto di sentirsi a disagio perché dovrà affrontare la sua "migliore amica" Anna Sabalenka che ha appena perso l’ex fidanzato: l’ex campione di hockey su ghiaccio Konstantin Koltsov è precipato da un balcone lunedì notte, in quello che la polizia ha catalogato come "un apparente suicidio". La Sabalenka ieri si è limitata a precisare che non stava più con Koltsov, che si tratta di una tragedia e ad invocare la privacy anche per la famiglia.

Ma la Badosa sa tutto: "Conosco tutta la situazione, cosa sta accadendo. Per me è una cosa sconvolgente perché alla fine lei è la mia migliore amica e non voglio che soffra".