Berrettini, Darderi ed Errani: tre azzurri in semifinale per continuare il sogno

Continua il momento d’oro di Luciano Darderi che approda in semifinale al torneo di Houston. Il tennista italo-argentino si è imposto sullo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-0, 6-4, con una prestazione sontuosa che non ha lasciato scampo all’avversario pur insidioso sulla carta. Il primo set scivola via rapidissimo, con due break che lo portano subito in vantaggio fino al 5-0 per poi faticare in un game da ben 20 minuti e chiudere al quinto match point. Giron prova a riscattarsi nel secondo set che arriva fino al 5-4 con l’americano che prova a rimanere in partita ma alla fine deve cedere di fronte ad un Darderi in stato di grazia che con accelerazioni e una dritto d’attacco difficile da contenere si guadagna la semifinale dell’ATP 250 texano. Di fronte a lui la testa di serie numero 3 del torneo, Frances Tiafoe. Un altro idolo di casa per un’altra sfida insidiosa ma nella quale l’italo-argentino potrebbe stupire.

Intanto a Bogotà si giocherà l'accesso alla finale anche l’inossidabile Sara Errani che in tre set ha avuto ragione di Irina Maria Bara con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3. Ora di fronte a lei troverà la tennista colombiana Camila Osorio, attualmente n°85 WTA.

Da questa parte dell’oceano ci sarà un altro italiano da seguire con attenzione: a Marrakech Matteo Berrettini oggi torna in un semifinale ATP a 531 giorni dall’ultima volta, dopo aver superato il derby italiano contro Lorenzo Sonego 6-3, 7-6 in un'ora e 42 minuti di gioco. Si tratterà della diciannovesima semifinale del circuito in carriera per il romano che ha mostrato grande decisione al servizio e una padronanza del campo che non hanno lasciato scampo a Sonego. Ora se la vedrà contro Mariano Navone, argentino numero 7 del tabellone del torneo 250 marocchino, dopo la prima semifinale tra Kotov e Carballaes Baena.