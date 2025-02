Berrettini esce ai quarti a Doha: Draper rimonta e vince

Doha, 21 febbraio – Si ferma contro Jack Draper ai quarti di finale la corsa di Matteo Berrettini al Qatar Open, torneo Atp 500 sul cemento che aveva visto il romano battere Novak Djokovic all’esordio. Nella sfida fra giganti a Doha, con il servizio a farla da padrone, prevale il potente inglese col punteggio di 4-6, 6-4, 6-3 in poco più di due ore di gioco. Draper, ora neo numero 14 al mondo, esce alla distanza, forte di un servizio che cresce col passare dei game. Il romano invece paga i troppi errori gratuiti: ma è stato quasi sempre dentro un match giocato ad altissima intensità sotto gli occhi di un tifoso speciale, Valentino Rossi. Non c’è molto da recriminare, però, per Matteo, contro un giocatore decisamente in decollo che aveva perso la semifinale dell’ultimo Us Open contro Jannik Sinner. Le statistiche parlano di un numero doppio di errori di Berrettini rispetto a Draper (54 contro 27), e così passa in secondo piano il maggiore numero di vincenti del colosso azzurro. Il britannico è stato bravo a disinnescare il gioco di Matteo, ed è stato più solido con la prima di servizio pur venendo doppiato per ace (16 a 8). Anche sulla seconda, il mancino Jack è andato meglio conquistando il 65% dei punti contro il 52% del romano. Matteo, che nel torneo aveva battuto l’olandese Griekspoor agli ottavi, fallisce purtroppo il ritorno nella top 30. Ma tutto sembra indirizzato verso una risalita, perché da tempo il nostro non giocava a questo livello di intensità, con tante soluzioni a disposizione sul piano tecnico. Le semifinali di Doha sono così Lehecka-Draper e Rublev-Auger Aliassime.