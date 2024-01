Berrettini firma col Match Ball. E’ Jacopo, il fratello di Matteo

TENNIS

Inizia nel migliore dei modi l’attività tennistica a Firenze e in Toscana nel 2024. Il Match Ball Firenze, che parteciperà al campionato a squadre di serie A2 maschile, ha ufficializzato l’accordo e avrà l’onore di poter schierare Jacopo Berrettini, fratello di Matteo, che indosserà la casacca biancoverde del club guidato dalla famiglia Casamonti. Jacopo Berrettini è tennista potente, simile al fratello, con un ottimo dritto e buon servizio e darà il suo prezioso contributo al Match Ball con l’obiettivo della vittoria del campionato. Una curiosità riguarda Matteo Berrettini che tornerà a giocare agli Australian Open, dopo l’infortunio che l’ha costretto a tre mesi di inattività.

A conferma che la Toscana è molto attiva quest’anno avrà nove squadre nel campionato nazionale di serie A con Tc Sinalunga, Tc Italia e Tc Pistoia in A1 maschile; Tc Italia in A1 femminile; Tc Bisenzio, Match Ball Firenze e Ct Giotto Arezzo in A2 maschile; Tc Prato e Ct Giotto Arezzo in A2 femminile.

Altra notizia di grande rilievo è il Trophy Tour della Coppa Davis che in Toscana si terrà dal 7 al 27 marzo. La prestigiosa Insalatiera, vinta per la seconda volta dall’Italia a Malaga, attraverserà tutta l’Italia e nello specifico le sedi che hanno ospitato un incontro di Davis. Nella nostra regione si potrà vedere dal 7 al 10 marzo a Follonica, poi dall’11 al 14 marzo a Firenze, per poi trasferirsi a Prato dal 15 al 18, proseguirà a Montecatini Terme dal 19 al 21 e terminare il tour a Livorno dal 22 al 27 marzo. Il Trofeo sarà visitabile dagli appassionati, queste le parole del presidente Fitp Angelo Binaghi: "Credo non ci sia un oggetto nel mondo dello sport che abbia un valore più iconico della Coppa Davis. Questo non solo perché è la competizione a squadre più antica, ma giocare in Coppa Davis rappresenta il sogno di milioni di ragazzi. Vestire la maglia della Nazionale vuol dire sfidare l’avversario non per sé stessi, ma per l’intero Paese. Siamo terra ricca di campioni, con una base in costante crescita e tanti giovani di valore".

Un Tour di enorme valore per la Toscana, come spiega il presidente regionale Fitp Luigi Brunetti: "Oltre la gioia per il successo il Trofeo rappresenta uno stimolo per i ragazzi, i tecnici e tutti i nostri circoli. Poter vedere da così vicino la Coppa conquistata e sollevata da Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Bolelli e capitan Volandri è una emozione unica. Sarà l’occasione per far sognare tanti bambini delle scuole tennis e i tanti appassionati, con lo sguardo sempre verso nuovi traguardi".

F. Que.