Berrettini ko con Giron. Jannik acrobata in erba. Vola ai quarti ad Halle

Tuffi e capriole: quando il gesto atletico è il preludio a un capolavoro balistico. Il tennis di Sinner in questi giorni si è fatto sempre più show. Non solo per la vittoria da tre set ad Halle su un Marozsan niente male, ma perché da due giorni si vedono partite lunghe e punti spettacolo. E allora l’asso azzurro non lesina su recuperi mozzafiato: si rialza con una capriola e va a riprendere la pallina dalla parte opposta del campo, quasi quasi ricorda un mostro sacro dell’erba come Boris Becker. L’avversario incredulo, perché Jannik fa pure punto. Oltre lo show è il termometro di un tennista in salute, che ha voglia di testarsi e stare in campo in vista del grande appuntamento di Wimbledon.

Sinner sì, vince 6-4, 6-7, 6-3. E soffre, perché come conferma lo stesso altoatesino, l’ungherese "è un giocatore pazzesco, era la prima volta che lo affrontavo. Ha già battuto in carriera giocatori molto forti, quindi sapevo che avrei dovuto giocare davvero bene. Ero avanti un set e mi ha ripreso. Primo set equilibrato: poi sul cinque pari del secondo ho avuto una chance ma non l’ho sfruttata e nel terzo ho cercato di essere un po’ più aggressivo". E la cronaca è già fatta, con da segnalare ben 37 vincenti da parte dell’azzurro contro i 30 errori non forzati. ben sedici le palle break a disposizione di Jannik, ma solo 5 quelle sfruttate per ammazzare il match. Insomma, è un giocare in crescendo, giorno dopo giorno, puntando dritto allo Slam.

Inizio straripante invece di Matteo Berrettini contro l’americano Giron. Il romano fa 6-3 in un battibaleno, poi però la condizione fisica inizia a presentare il conto. L’avversario prende le redini della sfida e chiude con due set di fila 6-4, 6-3 a sfavore di Matteo.

Vittoria sudata invece per Lorenzo Musetti al Queen’s. Il braccio d’oro di Carrara sta registrando il braccio per l’erba. Battuto, in una partita complicatissima (6-4, 4-6, 6-4) Nakashima.

Oggi in campo ad Halle Sinner contro Struff (alle 15,30) e, al Queen’s, Musetti contro Harris (14,30). Diretta Sky.

