Berrettini si ritira dagli Internazionali di Roma: “Rischio di farmi male, non sono pronto”

Roma, 8 maggio 204 – Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali di Roma. L’annuncio alla vigilia del debutto nel torneo: Berrettini al primo turno avrebbe dovuto affrontare in un derby azzurro Stefano Napolitano.

"Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma non sono pronto per competere. Rischio di farmi male e stare fermo", le parole di Berrettini in conferenza stampa.

"Cosa mi sento? È difficile da spiegare – dice il tennista romano – è la sensazione che potrebbe succedere qualcosa perché non sono pronto. Ho preso tanti medicinali e credo che il mio fisico sia debilitato e non sia in grado di giocare per tante ore. Se non ho la possibilità di giocare fino in fondo non è giusto che scenda in campo. La cosa buona è che non ho nulla di rotto, ma c'è tanta tristezza. Sono tre anni che questo torneo mi sfugge".

Quando tornerà in campo? "Spero di essere pronto prima di Parigi o per Parigi - spiega Berrettini -, devo rientrare con ritmo e fare i passi giusti”.