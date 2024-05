Camila Giorgi si ritira dal tennis, il suo nome nella lista dell’Itia. Ma lei resta in silenzio

Roma, 8 maggio 2024 – Camila Giorgi si ritira dal tennis professionistico. Dall'azzurra ancora nessuna comunicazione ufficiale né post social, ma da martedì 7 maggio il suo nome appare nella lista degli atleti ritirati dell'Itia, International Tennis Integrity Agency.

La tennista marchigiana lascia così l’attività agonistica a 32 anni: attualmente occupava la posizione numero 116 del ranking mondiale – il suo miglior piazzamento è il 26esimo posto ottenuto nell’ottobre del 2018 – e non era in tabellone agli Internazionali di Roma.

Quest’anno ha iniziato la stagione al Wta 500 di Brisbane, dove ha superato in rimonta all'esordio Peyton Stearns, venendo poi sconfitta in due set da Jelena Ostapenko, testa di serie numero 3 del torneo. Agli Australian Open è stata battuta al primo turno in tre set da Viktoryja Azaranka, testa di serie numero 18 del torneo. A Linz il ko sempre al primo turno contro Clara Tauson.

Il 26 febbraio, in seguito alla sua assenza ai 1000 di Doha e Dubai, è uscita dalla top 100 della classifica mondiale dopo esserci stata in carriera per un totale di 573 settimane. È poi tornata in campo a Indian Wells: dopo la vittoria al primo turno contro Katie Boulter è arrivata l’eliminazione contro Linda Nosková, testa di serie numero 26 del torneo.

L’ultima partita di Camila è stata a Miami, con la sconfitta al secondo turno con la numero 1 del mondo Iga Swiatek.

Giorgi in carriera ha vinto quattro tornei: il titol più prestigioso è il Canada Open 2021, seconda italiana della storia dopo Flavia Pennetta nel 2014 a essersi aggiudicata un torneo di categoria Wta 1000.