Berrettini, ritiro all’Atp di Tokyo: vince il primo set contro Fils e poi lascia per infortunio

Tokyo, 27 settembre 2024 – Matteo Berrettini si è ritirato dal torneo Atp 500 di Tokyo. Ancora problemi fisici per il tennista romano, costretto ad abbandonare il campo durante il match di secondo turno contro il francese Arthur Fils.

Berrettini, numero 45 del ranking Atp, si è imposto nel primo set 7-6, poi ha chiesto l’intervento del medico per cercare di risolvere un problema fisico che stava condizionando il suo gioco da alcuni game.

Dopo alcuni minuti di trattamento all’altezza degli addominali, Matteo ha ripreso a giocare ma in pochissimi minuti si è dovuto arrendere.

Ora resta capire se ‘The Hammer’ si è fermato in tempo per evitare ulteriori problemi o se si tratta di qualcosa di più grave: gli accertamenti stabiliranno l'entità dell'infortunio in vista dei prossimi appuntamenti, a partire dal Masters 1000 di Shanghai che inizierà il 2 ottobre.

Al primo turno Berrettini aveva sconfitto in due set (6-3, 6-4) l'olandese Botic Van De Zandschulp. Al termine del match, l’azzurro – grande protagonista in Coppa Davis a Bologna ma al momento escluso dalle convocazioni di Volandri per le Finals di Malaga – aveva dichiarato di sentirsi molto bene e di essere soddisfatto “del lavoro fatto con il team, che mi ha permesso di ritrovare la gioia e l'emozione di giocare a tennis. È questo il segreto di questi ultimi mesi, dopo un periodo in cui non riuscivo a divertirmi quando ero in campo”.