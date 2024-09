Sinner-Safiullin al secondo turno dell’Atp Pechino: data, orario e dove vedere il match. Chi è l’avversario di Jannik

Pechino, 27 settembre 2024 – Jannik Sinner sfiderà Roman Safiullin al secondo turno del China Open, Atp 500 da 3.720.165 dollari che si sta giocando sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino. Il russo, numero 69 al mondo, ha battuto 6-3 6-4 lo svizzero Stan Wawrinka, in tabellone grazie a una wild. Sono due i precedenti tra l’azzurro e Safiullin, entrambi vinti dal leader indiscusso della classifica Atp.

La vittoria di Jannik contro Jarry

Al debutto a Pechino – primo match dopo il trionfo agli Us Open – Sinner ha superato in rimonta il cileno Nicolas Jarry in tre set: 4-6, 6-3, 6-1. Un avvio lento per il numero 1 al mondo, che ha sofferto l'ottimo servizio di Jarry. Nel secondo set Jannik è partito subito forte pareggiando la sfida, mentre nel terzo e decisivo parziale si è scatenato chiudendo la pratica. Con la vittoria in tasca, il pensiero di Sinner è stato tutto per zia Margith, la sorella della mamma venuta a mancare. Dopo la dedica a New York, Jannik ha rivolto un bacio al cielo rivolto proprio alla zia.

Chi è Safiullin

Attualmente numero 69 del mondo, Roman Safiullin in singolare ha raggiunto come risultato più prestigioso i quarti di finale a Wimbledon 2023 e ha disputato una finale nel circuito maggiore. Vanta diversi titoli nei circuiti minori e nel gennaio 2024 ha raggiunto la 36esima posizione del ranking Atp (miglior risultato). Ha fatto inoltre parte della squadra russa che ha disputato la semifinale all'ATP Cup 2022.

Sinner-Safiullin, quando si gioca e tv

La sfida di secondo turno dell’Atp di Pechino tra Jannik Sinner e Roman Safiullin si giocherà sabato 28 settembre, terza partita dalle ore 5 italiane. Il match sarà visibile in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport. In streaming sulle piaffatore Sky Go e Now.

Avanza Musetti

Intanto esordio positivo per Lorenzo Musetti. Il 22enne di Carrara, numero 19 del ranking e 6 del seeding, reduce dalla finale a Chengdu, ha battuto per 7-5 4-6 6-3, dopo quasi due ore e un quarto di lotta, il belga Zizou Bergs, n.74 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Qualche passaggio a vuoto di troppo per Lorenzo, che ha fatto la differenza soprattutto con la seconda di servizio (71% dei punti vinti contro il 49% del belga). Al secondo turno Musetti troverà dall'altra parte della rete Yunchaokette Bu, n.96 Atp dopo la semifinale ad Hangzhou della scorsa settimana, e in gara grazie a una wild card, che si è aggiudicato in rimonta il derby cinese contro Juncheng Shang. Tra Lorenzo ed il 22enne di Xinjiang non ci sono precedenti.