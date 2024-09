Quando gioca Sinner in Cina: il prossimo avversario sarà Safiullin o Wawrinka

Roma, 26 settembre 2024 – L'8 settembre è stata l'ultima volta che Jannik Sinner ha calcato il campo da tennis, quando, a New York, ha battuto in tre set (6-3, 6-4, 7-5) l'americano Taylor Fritz. Con questa vittoria ha confermato il suo primato mondiale, conquistando il suo secondo Slam agli US Open, dopo il trionfo agli Australian Open all'inizio dell'anno.

Nonostante una recente perdita personale, il numero 1 del ranking ATP ha scelto di non fermarsi, partecipando al torneo ATP 500 di Pechino. Dopo essersi riposato e aver saltato le qualificazioni di Coppa Davis a Bologna, dove l'Italia ha comunque conquistato l'accesso alle Finals senza di lui, Jannik si è presentato in forma per affrontare il nuovo torneo.

Nel primo turno del China Open, il suo avversario è stato il cileno Nicolas Jarry, numero 28 al mondo e reduce dai quarti di finale a Chengdu. I due si erano incontrati una sola volta, nel 2019, ai sedicesimi del torneo di S-Hertogenbosch, con Jarry che ebbe la meglio in due set. Questa volta, però, il cileno si è trovato di fronte non il giovane di cinque anni fa, ma il numero 1 al mondo.

Dopo un inizio complicato, con la perdita del primo set per 6-4, Sinner ha rapidamente recuperato, vincendo il secondo set per 6-3 e chiudendo il terzo per 6-1, garantendosi così il passaggio al turno successivo.

Nel secondo turno, Sinner avrebbe dovuto affrontare il vincitore del match tra il tedesco Jan-Lennard Struff e lo svizzero Stan Wawrinka, ma il ritiro di Struff ha permesso l'ingresso nel tabellone del russo Roman Safiullin. Il match tra i due potenziali avversari di Jannik è previsto per domani alle 5 del mattino ora italiana.

Dopo aver sconfitto Nicolas Jarry, Jannik Sinner ha raggiunto il secondo turno del torneo ATP 500 di Pechino, previsto per domenica 29 settembre 2024. I suoi prossimi incontri saranno trasmessi in esclusiva su Sky Sport Tennis, disponibili sulle piattaforme Sky e Now.