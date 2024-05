Bolelli e Vavassori, sfuma la finale a Roma: vincono Arevalo e Pavic

Roma, 18 maggio 2024 – "Peccato per le due palle break non sfruttate nel secondo, stavamo giocando meglio di loro”. La sintesi di un match, la sintesi di un sogno sfumato, quello di arrivare in finale a Roma. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si arrendono al penultimo atto degli Internazionali con un 6-2, 7-6 (5), in 1h21' di gioco, all'ecuadoregno Marcelo Arevalo ed al croato Mate Pavic.

Insiste dunque il tabù finale per Bolelli che a Roma si era già fermato al penultimo atto a Roma nel 2022 e ancora prima nel 2011 (sempre con Fognini): Vavassori invece non era mai arrivato così avanti.

Ma i due azzurri non si perdono d’animo, dopo la finale Slam centrata a fine anno, continuano “a crescere – dice Vavassori -, qui ci siamo andati vicini e prima o poi il colpaccio lo facciamo”.

"Peccato per oggi, c'era il pubblico che si sentiva e fossimo andati al supertiebreak ci avrebbe aiutato ancora di più”, ha aggiunto.

Nella finale di doppio la coppia Arevalo-Pavic trova i numeri uno del mondo Zeballos-Granollers. Gli azzurri adesso invece guardano alle Olimpiadi e quindi alle Atp Finals di Torino, dove sono secondi nella Race dietro a Bopanna e Ebden.