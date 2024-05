Bonfiglio, Vasamì si arrende. Budkov-Kjaer troppo forte. Fuori agli ottavi di finale

Si infrange contro il numero 1 del tabellone la corsa di Jacopo Vasamì, l’ultimo baluardo del tennis italiano capace di arrampicarsi fino agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia juniores sulla terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa. Il diciassettenne mancino romano, cresciuto al Club Nomentano con Fabrizio Zeppieri e Federico Lucchetti, ma trasferitosi quattro anni fa alla Rafa Nadal Academy di Manacor, si è inchinato alla maggiore solidità di Nicolai Budkov-Kjaer, numero 3 del mondo nella categoria under 18, maggiore indiziato per alzare al cielo il Trofeo Bonfiglio. Il norvegese è atteso oggi nei quarti di finale da Petr Brunclik, testa di serie numero 5, nel match probabilmente più atteso della giornata. Il ceco ha lasciato finora per strada le briciole, anche al cipriota Andreas Timini, domato per 6-4, 6-1.

Dalla parte opposta lo statunitense Kaylan Bigun appare il più accreditato ad arrivare fino in fondo dopo il 7-6 6-4 al bulgaro Alexander Vasilie, il successo gli vale la sfida contro la sorpresa svizzera Henry Bernet (6-4, 6-3 allo spagnolo Andres Santamarta Roig). Anche perché il romeno Luca Preda, secondo favorito, ha salutato la compagnia con la sconfitta rimediata contro l’olandese Mees Rottgering per 7-6, 6-3, che incontra il britannico Charlie Robertson.

Il singolare femminile registra la marcia spedita delle prime due teste di serie. L’australiana Emerson Jones ha battuto 3-6 6-3 6-3 Eliska Tichackova. Oggi contro Elizara Yaneva (4-6, 6-2, 7-5 alla ceca Alena Kovackova) dovrà tenere alta l’attenzione, perchè la bulgara sta dimostrando sui campi di via Arimondi grande tenacia e voglia di non arrendersi mai. Dall’altra parte del tabellone non perde colpi la statunitense Tyra Grant (6-3, 6-0 alla russa Victoria Milavinova). Il tennis britannico propone due nomi interessanti ancora in corsa: Hannah Klugman, terza favorita, è al terzo match di fila vinto senza perdere un set: stavolta è toccato alla giapponese Mayu Crossley arrendersi per 7-5, 6-3. Dall’altra parte della rete troverà la sete di vittoria dell’ucraina Yelisaveta Kotliar (6-4, 7-5 sulla bulgara Iva Ivanova). E poi c’è Mingee Xu, il cui cognome tradisce origini asiatiche, ma di formazione inglese. La sedicenne ha ceduto appena cinque giochi in tre turni e sembra un rullo compressore: spetterà alla statunitense Iva Jovic (6-1, 6-4 alla lituana Laima Vladson) disinnescarla. Silvio De Sanctis