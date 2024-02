Boris Becker lascia Holger Rune: fine prematura della collaborazione.

E’ già finita fra Boris Becker e Holger Rune. L’ex fuoriclasse tedesco, infatti, ha annunciato sui social di aver deciso di interrompere la collaborazione con il danese, numero 7 Atp dopo appena 4 mesi. "Vi informo che lascio l’incarico di capo allenatore di Holger Rune con effetto immediato. Abbiamo iniziato questa partnership con l’obiettivo iniziale di raggiungere le Atp Finals alla fine dello scorso anno, ma andando avanti mi sono reso conto che per ottenere il risultato dovrei essere disponibile molto più di quanto in realtà possa. Non posso dare a Holger ciò di cui ha bisogno adesso". Nei giorni scorsi Rune aveva interrotto anche il rapporto con Severin Luthi, capitano svizzero di Coppa Davis ed ex allenatore di Roger Federer.