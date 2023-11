Carlos Alcaraz cede a Zverev nel Girone Rosso delle Atp Finals

Esordio negativo per Carlos Alcaraz nel Girone Rosso delle Atp Finals di Torino. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, cede al tedesco Alexander Zverev (nella foto), numero 7 del ranking, con il punteggio di 6-7(3), 6-3, 6-4. Troppo discontinuo ieri, il giovane fuoriclasse iberico, per avere la meglio del solido tedesco che nel terzo set ha anche superato una distorsione alla caviglia già infortunata l’anno scorso. Ieri sera è poi andato in scena l’altro incontro del Gruppo, il derby russo dominato da Daniil Medvedev (numero 3 Atp) su Andrey Rublev (n.5): 6-4, 6-2 il punteggio finale. Oggi alle 14.30, per il Girone Verde di Sinner, c’è Tsitsipas-Rune.