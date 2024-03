CHALLENGER a phoenix. Maratona Berrettini, ma vince Borges

Un italiano in finale nel caldo del deserto in realtà l’abbiamo avuto: e anche se il livello non è lo stesso, si tratta comunque di una bella notizia. Perché è vero che un Challenger 175 non è la stessa cosa di un Master 1000, ma Matteo Berrettini che nella notte si è giocato la finale del torneo di Phoenix dopo due anni di calvario tra infortuni e ricadute, è un buon segno. Soprattutto perché il 27enne romano, attualmente numero 154 del ranking, in gara grazie ad una wild card, è arrivato all’ultimo atto del torneo dell’Arizona dopo una maratona alla quale ha dovuto sottoporre il suo fisico. Prima contro il francese Terence Atmane, battuto con due tie-break dopo aver perso il primo set. E poi battendo per 7-6 (7-2) 7-6 (7-2), in due ore e un quarto l’australiano Aleksandar Vukic, n.69 Atp.

In finale, Berrettini ha giocato contro il portoghese Borges, è stato in campo quasi due ore ma ha perso 7-5, 7-6 (4)