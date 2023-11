Challenger di bergamo. Fognini con il cuore batte Grenier e approda ai quarti

Batte ancora forte il cuore per Fabio Fognini sulle tribune della palestra Italcementi di Bergamo, dove si è allineato ai quarti di finale il tabellone del Trofeo Faip-Perrel che mette in palio 73 mila euro di montepremi. Il 36enne ligure, sceso al numero 134 del mondo, si è visto costretto a sudare le sette camicie per venire a capo dell’ostico Hugo Grenier (numero 183 Atp) , particolarmente a proprio agio sul campo veloce della città orobica, battuto solamente per 67(2), 62, 76(5). Del resto il francese prometteva di essere un osso duro, con il suo servizio potente e penetrante (alla fine ben 19 aces per lui) e un gioco aggressivo che ha messo in difficoltà Fognini nel set d’apertura, nonostante il ligure non abbia sfruttato tre palle break nell’undicesimo gioco, prontamente pagate nel successivo tie break, in cui Fabio ha racimolato appena due punti.

Le cose hanno fortunatamente cominciato a girare nel secondo parziale, dove Fognini ha accelerato con un filotto di quattro giochi dal 2 pari per raggiungere l’avversario. Il terzo set è stato dominato dai servizi fino ad un nuovo tie break: Fognini ha piazzato il minibreak decisivo con uno stupendo passante sul 5 a 4 in proprio favore, per l’esultanza degli 800 spettatori presenti in tribuna. Il suo avversario odierno nei quarti sarà lo statunitense Brandon Nakashima, ex Next Gen, che ha faticato poco per battere il britannico Liam Broady per 64, 60.

Silvio De Sanctis