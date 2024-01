CHALLeNGER. Il bergamasco Ruggeri vola ai quarti di Tenerife

Primo quarto di finale in carriera sul circuito challenger per Samuel Vincent Ruggeri. Il ventunenne bergamasco di Albino ha infilato il quarto successo consecutivo (qualificazioni comprese) nel torneo spagnolo di Tenerife (120 mila euro, cemento), battendo l’olandese Guy den Ouden (n°351 del mondo) per 6/0, 6/7(5), 6/2. Ruggeri ha mostrato una crescente fiducia nei colpi, grazie ai quali sta salendo con continuità la classifica mondiale, che ora lo vede idealmente entrare nella top-320. Oggi il tabellone gli riserva la sfida contro il vincente di Fognini-Yevseyev.

A Milano è arrivata la Coppa Davis vinta dall’Italia dopo 47 anni di digiuno. Fino a domenica 21 sarà ospitata all’Allianz Mico, da lunedì 22 a mercoledì 24 verrà esposta al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa.

Silvio De Sanctis